IA ‘insights’ potser ja es el motor, però el volant es la IH: condueixes tu?

Hi ha molts dies que el món es com un mar enfurismat: titulars que canvien cada minut, crisis globals que se sobreposen, pressió per decidir ràpid i la sensació col·lectiva que qualsevol onada ens pot arrossegar. Enmig d’aquest tsunami constant, la IA (intel·ligència artificial) ha passat de ser una promesa a ser la protagonista. I, com tota protagonista, fa ombra a la resta del repartiment.
Potser la pregunta incòmoda avui no és “quina IA estàs utilitzant?”, sinó quina IH (intel·ligència humana) estàs exercint per gestionar-la … La IA avui és abundancia i facilitat: de models, d’eines, de respostes, de resums, de prediccions, de recomanacions… L’abundància no és un problema tècnic. És un problema de criteri. I el criteri —això que separa el possible del convenient— no ve en cap paquet de software. Ve de la nostra IH.
La IA és extraordinària per accelerar, correlacionar, detectar patrons, generar alternatives, sintetitzar informació. Però la pregunta clau és sempre la mateixa: “per a què?” I aquesta pregunta no és trivial. Si no la fas bé, la IA et pot ajudar a anar molt més ràpid … en la direcció equivocada.
Aquí és on la nostra intel·ligència inidividual es converteix en el talent més infravalorat del moment: la nostra capacitat de discernir, de posar límits, de prioritzar, d’interpretar context, de valorar conseqüències, d’assumir responsabilitats i de dir ‘no’ quan potser cal. En una època on el soroll és barat i pensar bé és molt car. I justament per això té valor.
La IH no és només sentit comú com diuen alguns/es .. és combinació de competències que avui són estratègiques:
- Definir molt bé el problema: Clarificar què estàs intentant resoldre (i el què no).
- Judici: Triar optimament entre opcions possibles, amb criteris concrets.
- Context: Entendre restriccions reals (persones, cultura, riscos, temps).
- Ètica i responsabilitat: Decidir què és acceptable, no només què és eficient.
- Humilitat: Saber que una resposta ràpida, sense criteri, pot ser una resposta equivocada.
Quan parlem de navegar onades, sovint busquem eines per aguantar-nos. Però potser el que necessitem és una brúixola. La IA pot ser un radar magnífic. Pot avisar-te de tempestes. Pot suggerir rutes. Però la brúixola és la IH: la que ha de decidir cap a on vas, quin risc acceptes i quin preu no vols pagar… es el volant!
I hi ha una altra cosa que costa dir en veu alta: el gran perill no és que la IA s’equivoqui. El gran perill és que nosaltres deixem d’exercir la IH. Que deleguem el pensament, confonguem fluïdesa amb veritat, convertim una recomanació en una decisió, i/o que canviem responsabilitat per automatització.
Recomano portar-ho a la pràctica fent-nos aquestes 3 preguntes abans d’confiar en una resposta d’IA:
- Quina decisió estic intentant prendre exactament?
- Quines dades i quins supòsits hi ha darrere d’aquesta resposta?
- Quin risc assumeixo si és incorrecta … i qui en pagarà el cost?
Si no les podem respondre, potser encara no estem llestos per aplicar aquesta IA. Potser primer cal reforçar la nostra IH, exercitant millor el múscul del criteri. Perquè, al final, la IA pot ser el motor del nostre temps, però la IH segueix sent el volant. I en un mar mogut, no guanya qui té el motor més potent, sinó qui sap llegir l’horitzó i governar amb el rumb òptim.
Una pregunta punyent per tancar: Què estàs fent per desenvolupar la teva intel·ligència (IH) mentre adoptes la IA?