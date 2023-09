Amnistia és traïció?

El debat —més aviat, la discussió— en segons quines instàncies de l’independentisme —entre els que se’n senten se’n proclamen i els que exclouen d’aquesta condició tots els que no actuen com ells pensen que s’ha d’actuar per guanyar-se’n la categoria— s’ha embrutat tant, que sovint entra en nivells de deliri.

Abans de continuar avant proclamaré sense orgull ni vergonya la meua condició de “represaliat”. Un entre tants del miler i escaig de persones que, segons els comptes d’Òmnium, ara mateix pateix la persecució judicial espanyola. Per al fiscal adjudicat al cas, el meu pecat va ser pertànyer a una “organització criminal” —càrrec que comporta anys de presó—, mentre que la jutgessa d’instrucció es va acontentar de considerar que uns quants investigats i jo mateix “només” vam “desobeir” les instruccions del Tribunal Constitucional. La “desobediència” en aquests casos es paga amb inhabilitació per a exercir càrrec públic i una sanció econòmica.

Ni me n’orgullesc, ni me’n penedesc, ni pretenc convertir l’acusació en una bandera legitimadora de res. Va com va i ja veurem com anirà. En tot cas, la proclama no té més intenció ara i ací que declarar-me part implicada directament en un debat en què els més intransigents -els que més bramen com tonyines indignades contra “els processistes” i contra la intenció d’aconseguir una “amnistia”- en la majoria dels casos ni s’han jugat res ni hi eren quan va caldre ser conseqüents amb les intencions i aguantar de veres les veles.

Amagar aquesta implicació, ni que fora per omissió, seria fer trampa. Aquest és un article personal del tot. Hi ha una gent increïble que ara dispara foc des de trinxeres suposadament amigues amb una altivesa més desafiant que el campanar d’Alcalà de Xivert. Observar com insulten tots els que van intervenir en aquell “procés” al principi em despertava estupefacció. Ara només em cansa.

Ni m’ha de perdonar cap instància de la justícia espanyola ni m’he de fer perdonar res per aquests patriotes d’una pàtria tan intransigent i superba que no m’interessa gens. Que s’ensalmorren la seua pàtria intolerant i aspra. Dic tot això, senzillament, per aclarir que escric açò des de la implicació -que considere honesta-, no des de posicions distants i imparcials que, ben vist, sovint són falses.

Aclarida la condició personal “represaliada”, també he d’afegir que em mire la petició d’una amnistia per a tots els afectats pel procés des d’una certa indiferència i des de la incredulitat. Em resulta difícil de creure que l’Estat espanyol —totes les instàncies de l’Estat des de la superfície fins a la profunditat— accepte que el Congrés aprove un a llei d’amnistia per als represaliats de l’independentisme català.

No és només la dreta —que fa el seu paper de vidre habitual—, és també una part indeterminada de la presumpta esquerra, que no pot pair el desafiament que els va llançar aquest independentisme. I igualment una part de l’opinió pública espanyola —escorada cap a la ràbia per voluntat pròpia o per influència d’un discurs secular i agressiu fins al moll de l’os—, que necessita ben poc per rascar-se les coïssors amb fúria i que sembla majoritària.

Pedro Sánchez i el seu PSOE necessiten ara el suport parlamentari de Junts i Esquerra per “frenar” la dreta i l’extrema dreta espanyoles. Per frenar els seus rivals o per mantenir-se al govern, tant se val. Sumar hi aporta l’entusiasme que els és habitual. Però es fa difícil casar aquesta pretensió amb la ira de tots els energúmens que s’han sentit agredits des les posicions reaccionàries que defineixen el nacionalisme espanyol. Els que trompetegen i els que es contenen i callen. Considerar que la majoria “progressista” al Congrés i al Tribunal Constitucional pot engolir-se un reconeixement que situa el conflicte exactament en termes polítics —que és, si no, una amnistia?— i no d’ordre públic —de delinqüència “anticonstitucional”— denota una candidesa excessiva. Ho veurem en les pròximes setmanes. D’entrada, els mateixos que van filtrar que treballaven en diferents esborranys legislatius per concretar la proposta i permetre que Pedro Sánchez siga investit ara diuen que no tenen temps, que la pretensió demana calma i bona lletra, i que no és raonable condicionar la investidura del president en funcions a una exigència tan “complexa”.

Les habilitats de Pedro Sánchez són prou conegudes. El seu joc del calamar es repeteix una vegada i una altra. El candidat del PSOE pot demanar ara paciència i després situar l’exigència de Carles Puigdemont a les calendes gregues.

La irritació de gònades espanyolíssimes que ha despertat la demanda d’una amnistia per a tots els represaliats independentistes té un reflex igualment alterat en l’altre front. Una part indeterminada de l’independentisme no el considera una qüestió prioritària. Hi tenen dret. I una altra part, més determinada, ha saltat a la jugular “processista” perquè considera que la petició “blanqueja l’Estat” o denota submissió i més vergonya encara. Aquests creuen que tenen tots els drets. En exclusiva.

Cap amnistia s’ha aconseguit des de la submissió, ni des de la resignació, ni ha blanquejat les posicions dels que podien concedir-la. Sovint, és més aviat al contrari. L’amnistia és un punt i seguit. No un retorn al principi del text.

Aquesta setmana l’Audiència de Barcelona ha condemnat a quatre anys i mig de presó i 20 anys d’inhabilitació l’exconseller d’Interior Miquel Buch per haver fitxat d’assessor el sergent dels Mossos Lluís Escolà, escorta del president Carles Puigdemont, que ha estat condemnat igualment a quatre anys de presó i 19 d’inhabilitació pels mateixos delictes. La sentència és una baula més en una cadena de despropòsits policials i judicials que només busca l’escarni i l’escarment.

Per a Buch i per a Escolà —per als altres represaliats— l’amnistia no suposa cap “traïció”, cap “vergonya”·, cap “renúncia”. L’amnistia només seria una reparació, parcial i insuficient, per a pal·liar els efectes d’una ira, injusta i desbocada, molt més efectiva que les condemnes que els arriben des de l’independentisme més corrosiu.