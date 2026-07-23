El Port de Barcelona ha superat, amb nota, les turbulències internacionals provocades per les tensions geopolítiques. La infraestructura catalana ha tancat el primer semestre del 2026 amb creixement dels tràfics gestionats. Malgrat la situació al Golf Pèrsic i les tensions vinculades a l’estret d’Ormuz, sumat a la política aranzelària dels Estats Units, el Port ha mogut 35,87 milions de tones els primers sis mesos de l’any. “El Port ha tanca el trimestre amb increments de tràfics del 3,5% el primer semestre del 2026, de manera que, tot i el context internacional marcat per les tensions polítiques i les incerteses comercials, el Port s’ha adaptat i ha mantingut la competitivitat del nostre teixit industrial gràcies a la diversificació de mercats, dels clients i de les cadenes logístiques resilients”, ha detallat el director general del Port de Barcelona, Àlex Garcia, en la presentació de resultats de la infraestructura portuària. Ha detallat que les importacions han crescut un 6,7%, els líquids a granel ho han fet un 4,1% i els vehicles un 6,5%.
El tràfic de vehicles, gran bandera del Port
Justament, els 380.000 vehicles moguts -el 36% importacions- els primers sis mesos del 2026 “reforcen Barcelona com una de les principals portes d’entrada al sud d’Europa per als fabricants asiàtics, i especialment, per als vehicles electrificats”, ha remarcat el director general del Port. Actualment, el 45% dels vehicles importats són híbrids, híbrids endollables o elèctrics. Garcia s’ha mostrat tranquil sobre un possible impacte en les exportacions de vehicles Volkswagen de Navarra i Martorell a causa de la crisi de la marca, que acomiadarà milers de treballadors a Europa. Segons Àlex Garcia, el creixement del tràfic de vehicles “confirma la transformació que viu el sector de l’automoció, i el Port es consolida com una plataforma logística de referència per a la distribució de nous vehicles electrificats cap als mercats espanyol i europeu, reforçant-nos com a hub logístic internacional”.
Sobre escenaris futurs i com pot evolucionar aquesta àrea de negoci, el director del Port, José Alberto Carbonell, creu que caldrà estar atents a com evolucionin els aranzels: “La pujada dels aranzels anunciada pels EUA no és una bona notícia per al comerç, i la UE està treballant per posar més aranzels a les importacions de vehicles híbrids endollables, que ara només tenen el 10% i facilita que s’importin més vehicles d’aquest tipus”.
Un cicle inversor “històric” al Port
Per altra banda, el director del Port ha remarcat que aquests mesos de bons resultats van acompanyats d’un “cicle inversor històric”. En aquest temps, s’han produït avenços en la transformació logística, energètica i tecnològica del Port. Destaca la licitació del gran nus viari dels nous accessos terrestres, l’adjudicació dels nous punts d’atracada per a líquids a granell al moll de l’Energia, l’adjudicació de la infraestructura elèctrica que permetrà completar l’electrificació del moll Adossat i la recepció parcial de diverses actuacions vinculades als nous accessos ferroviaris i a la terminal Nou Llobregat.
De fet, José Alberto Carbonell ha anunciat un avenç estratègic rellevant per a la futura zona sud del Port. Els estudis de compatibilitat radioelèctrica elaborats pels tècnics del Port i d’ENAIRE conclouen que l’activitat portuària prevista per als futurs molls Catalunya i Jaume I és compatible amb l’operativa actual de l’Aeroport de Barcelona i amb la configuració prevista en la futura ampliació. “Aquesta conclusió permet donar continuïtat als projectes de creixement previstos per al Port a la seva zona sud, on es concentrarà gran part de l’activitat econòmica relacionada amb el tràfic de contenidors les pròximes dècades”.
Compte enrere per als creuers a les terminals C i Sud
El Port de Barcelona també ha anunciat que el pròxim 30 d’octubre es produirà la darrera escala de creueurs turístics a la terminal C del moll adossat, i el 31 de desembre serà l’última operació a la terminal Sud del moll Barcelona. L’anunci coincideix amb el primer aniversari de l’acord rubricat per la infraestructura i l’Ajuntament de Barcelona per reduir l’activitat creuerística a la ciutat. El director del Port, José Alberto Carbonell, ha explicat que també s’ha avançat en altres punts de l’acord, com l’electrificació de les terminals de creuers, i s’ha impulsat el corredor urbà del front litoral, que permetrà aglomeracions a Ciutat Vella. També s’ha reactivat el Consell per a la Sostenibilitat dels Creuers i està en procés l’estudi d’avaluació de la mobilitat vinculada als creuers.