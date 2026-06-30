La terminal de contenidors BEST del Port ja genera l’equivalent al 0,7% del PIB català

La terminal de contenidors Hutchison Ports BEST s’ha convertit en una de les principals infraestructures econòmiques de Catalunya. Així ho revela un estudi d’impacte socioeconòmic elaborat per la consultora KPMG, presentat a la Cambra de Comerç de Barcelona. Conclou que l’activitat de la terminal genera un Valor Afegit Brut (VAB) de 2.195 milions d’euros anuals, una xifra equivalent al 0,7% del PIB català. L’informe també assenyala que BEST concentra prop del 50% de l’impacte econòmic del conjunt del Port de Barcelona, fet que la situa com un dels principals actius logístics del país.
El triple de contenidors gestionats en una dècada
L’informe de KPMG posa de manifest el fort creixement experimentat per la infraestructura durant l’última dècada. Des de l’inici de les operacions, el 2013, la terminal ha triplicat el volum de contenidors gestionats fins a assolir prop de 2,8 milions de TEU el 2025. És, per tant, una de les grans portes d’entrada i sortida del comerç internacional al Mediterrani. Només durant el 2025, va donar servei a més de 1.200 vaixells, una activitat que reforça el paper del Port de Barcelona com a plataforma logística de referència per al sud d’Europa.
Però l’impacte de BEST va molt més enllà de l’activitat estrictament portuària. Segons KPMG, la terminal contribueix a generar més de 20.500 llocs de treball entre ocupació directa, indirecta i induïda. L’efecte tractor arriba a empreses de transport terrestre, operadors ferroviaris, companyies logístiques, indústria exportadora i importadora, així com a nombrosos serveis auxiliars vinculats al comerç exterior.
Aquest creixement ha anat acompanyat d’un esforç inversor important. La companyia ha destinat fins ara 876 milions d’euros al desenvolupament de la terminal, una xifra que supera en un 32% les previsions inicials. Bona part d’aquestes inversions s’han orientat a incrementar la capacitat operativa mitjançant processos d’automatització, digitalització i millores en sostenibilitat ambiental, amb l’objectiu de mantenir la competitivitat davant d’altres grans ports mediterranis.
Una gran terminal ferroviària
Un dels elements que la companyia destaca especialment és l’aposta pel transport ferroviari. BEST disposa de la terminal ferroviària més gran dels ports mediterranis, amb vuit vies operatives que permeten incrementar el pes del tren en el transport de mercaderies. Aquest model facilita una distribució més eficient dels contenidors cap a l’interior de la península i cap als mercats europeus, alhora que contribueix a reduir les emissions derivades del transport per carretera.
Durant la presentació de l’informe, la companyia també ha reivindicat el paper del Port de Barcelona dins d’un ecosistema logístic format per infraestructures com la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), Mercabarna i l’Aeroport de Barcelona. Segons BEST, aquest conjunt permet consolidar Catalunya com un dels principals hubs industrials, tecnològics i logístics del sud d’Europa, especialment en un context de creixement del comerç internacional i de reorganització de les cadenes globals de subministrament.
L’estudi arriba en un moment en què el Port de Barcelona està immers en una etapa d’importants inversions destinades a reforçar la seva competitivitat, ampliar la capacitat ferroviària i accelerar la descarbonització de l’activitat logística. En aquest context, BEST defensa que la seva evolució exemplifica la transformació del sector portuari cap a infraestructures cada vegada més automatitzades, digitalitzades i orientades a la sostenibilitat.
Hutchison Ports BEST és la primera terminal semiautomatitzada desenvolupada pel grup Hutchison Ports i està considerada el projecte portuari tecnològicament més avançat de l’Estat. La infraestructura forma part de la xarxa mundial de Hutchison Ports, present en 53 ports de 24 països, un dels principals operadors portuaris internacionals.