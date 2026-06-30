La terminal de contenedores BEST del Puerto ya genera el 0,7% del PIB catalán

La terminal de contenedores Hutchison Ports BEST se ha convertido en una de las principales infraestructuras económicas de Cataluña. Así lo revela un estudio de impacto socioeconómico elaborado por la consultora KPMG, presentado en la Cámara de Comercio de Barcelona. Concluye que la actividad de la terminal genera un Valor Añadido Bruto (VAB) de 2.195 millones de euros anuales, una cifra equivalente al 0,7% del PIB catalán. El informe también señala que BEST concentra cerca del 50% del impacto económico del conjunto del Puerto de Barcelona, lo que la sitúa como uno de los principales activos logísticos del país.

El triple de contenedores gestionados en una década

El informe de KPMG pone de manifiesto el fuerte crecimiento experimentado por la infraestructura durante la última década. Desde el inicio de las operaciones, en 2013, la terminal ha triplicado el volumen de contenedores gestionados hasta alcanzar cerca de 2,8 millones de TEU en 2025. Es, por tanto, una de las grandes puertas de entrada y salida del comercio internacional en el Mediterráneo. Solo durante 2025, atendió a más de 1.200 barcos, una actividad que refuerza el papel del Puerto de Barcelona como plataforma logística de referencia para el sur de Europa.

Pero el impacto de BEST va mucho más allá de la actividad estrictamente portuaria. Según KPMG, la terminal contribuye a generar más de 20.500 puestos de trabajo entre empleo directo, indirecto e inducido. El efecto tractor alcanza a empresas de transporte terrestre, operadores ferroviarios, compañías logísticas, industria exportadora e importadora, así como a numerosos servicios auxiliares vinculados al comercio exterior.

Puntos semiautomatizados moviendo contenedores en la terminal BEST del puerto de Barcelona | Aina Martí (ACN)

Este crecimiento ha ido acompañado de un esfuerzo inversor importante. La compañía ha destinado hasta ahora 876 millones de euros al desarrollo de la terminal, una cifra que supera en un 32% las previsiones iniciales. Buena parte de estas inversiones se han orientado a incrementar la capacidad operativa mediante procesos de automatización, digitalización y mejoras en sostenibilidad ambiental, con el objetivo de mantener la competitividad frente a otros grandes puertos mediterráneos.

Una gran terminal ferroviaria

Uno de los elementos que la compañía destaca especialmente es la apuesta por el transporte ferroviario. BEST dispone de la terminal ferroviaria más grande de los puertos mediterráneos, con ocho vías operativas que permiten incrementar el peso del tren en el transporte de mercancías. Este modelo facilita una distribución más eficiente de los contenedores hacia el interior de la península y hacia los mercados europeos, a la vez que contribuye a reducir las emisiones derivadas del transporte por carretera.

Durante la presentación del informe, la compañía también ha reivindicado el papel del Puerto de Barcelona dentro de un ecosistema logístico formado por infraestructuras como la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), Mercabarna y el Aeropuerto de Barcelona. Según BEST, este conjunto permite consolidar Cataluña como uno de los principales hubs industriales, tecnológicos y logísticos del sur de Europa, especialmente en un contexto de crecimiento del comercio internacional y de reorganización de las cadenas globales de suministro.

El estudio llega en un momento en que el Puerto de Barcelona está inmerso en una etapa de importantes inversiones destinadas a reforzar su competitividad, ampliar la capacidad ferroviaria y acelerar la descarbonización de la actividad logística. En este contexto, BEST defiende que su evolución ejemplifica la transformación del sector portuario hacia infraestructuras cada vez más automatizadas, digitalizadas y orientadas a la sostenibilidad.

Hutchison Ports BEST es la primera terminal semiautomatizada desarrollada por el grupo Hutchison Ports y está considerada el proyecto portuario tecnológicamente más avanzado del Estado. La infraestructura forma parte de la red mundial de Hutchison Ports, presente en 53 puertos de 24 países, uno de los principales operadores portuarios internacionales.