El Port de Barcelona ha fet un nou pas en el desplegament dels seus futurs accessos ferroviaris amb la recepció parcial de dues actuacions estratègiques que sumen una inversió superior als 22,6 milions d’euros. Els treballs, finançats íntegrament amb fons europeus NextGenerationEU a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), permeten avançar en la construcció de la Terminal Nou Llobregat i del futur accés ferroviari sud, una infraestructura considerada clau per reforçar la competitivitat logística del Port.
En concret, el Port ha recepcionat les obres de consolidació del terreny i reordenació dels serveis afectats, amb una inversió de 16,4 milions d’euros, així com la primera fase de l’obra civil de les vies d’accés i recepció de la Terminal Nou Llobregat, pressupostada en 5,7 milions.
Aquestes actuacions deixen preparada la infraestructura sobre la qual es construirà la futura superestructura ferroviària. Els treballs inclouen la plataforma que donarà suport als dos ramals del nou accés ferroviari sud, la reubicació de serveis essencials com les xarxes elèctriques, d’aigua i comunicacions, la construcció del sistema general de drenatge i l’execució de les vies que connectaran la Terminal Nou Llobregat amb la xarxa ferroviària interna del Port.
Una superestructura ferroviària: 9 vies
La nova terminal ferroviària disposarà de nou vies de recepció i expedició —cinc a la terminal Est i quatre a l’Oest— i es connectarà tant amb el moll Prat com amb el futur ramal cap al dic Sud. A més, està previst incorporar pròximament aparells de via per un import de mig milió d’euros que completaran aquesta primera fase de les obres. El projecte dona continuïtat a les actuacions iniciades els darrers anys. El juliol del 2025 ja es va completar una primera fase de consolidació dels terrenys, valorada en 9,7 milions d’euros, que va permetre iniciar les obres civils actuals. També s’hi van incorporar mesures ambientals, com la instal·lació el 2021 d’una pantalla visual i acústica per protegir les colònies d’ocells de la desembocadura del riu Llobregat, amb una inversió addicional d’1,27 milions d’euros.
Amb aquesta nova recepció d’obres, el desenvolupament ferroviari de la Terminal Nou Llobregat acumula una inversió de 33,6 milions d’euros, tots procedents dels fons europeus NextGenerationEU. L’objectiu és reforçar la intermodalitat del Port de Barcelona, incrementar el pes del transport ferroviari de mercaderies i millorar la connexió del principal port català amb els grans corredors logístics europeus.