El Puerto de Barcelona ha dado un nuevo paso en el despliegue de sus futuros accesos ferroviarios con la recepción parcial de dos actuaciones estratégicas que suman una inversión superior a los 22,6 millones de euros. Los trabajos, financiados íntegramente con fondos europeos NextGenerationEU a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), permiten avanzar en la construcción de la Terminal Nou Llobregat y del futuro acceso ferroviario sur, una infraestructura considerada clave para reforzar la competitividad logística del Puerto.

En concreto, el Puerto ha recepcionado las obras de consolidación del terreno y reordenación de los servicios afectados, con una inversión de 16,4 millones de euros, así como la primera fase de la obra civil de las vías de acceso y recepción de la Terminal Nou Llobregat, presupuestada en 5,7 millones.

Estas actuaciones dejan preparada la infraestructura sobre la cual se construirá la futura superestructura ferroviaria. Los trabajos incluyen la plataforma que dará soporte a los dos ramales del nuevo acceso ferroviario sur, la reubicación de servicios esenciales como las redes eléctricas, de agua y comunicaciones, la construcción del sistema general de drenaje y la ejecución de las vías que conectarán la Terminal Nou Llobregat con la red ferroviaria interna del Puerto.

Decenas de contenedores de mercancías preparados en la Zona Franca del Puerto de Barcelona | Gerard Escaich Folch (ACN)

Una superestructura ferroviaria: 9 vías

La nueva terminal ferroviaria dispondrá de nueve vías de recepción y expedición —cinco en la terminal Este y cuatro en el Oeste— y se conectará tanto con el muelle Prat como con el futuro ramal hacia el dique Sur. Además, está previsto incorporar próximamente aparatos de vía por un importe de medio millón de euros que completarán esta primera fase de las obras. El proyecto da continuidad a las actuaciones iniciadas en los últimos años. En julio de 2025 ya se completó una primera fase de consolidación de los terrenos, valorada en 9,7 millones de euros, que permitió iniciar las obras civiles actuales. También se incorporaron medidas ambientales, como la instalación en 2021 de una pantalla visual y acústica para proteger las colonias de aves de la desembocadura del río Llobregat, con una inversión adicional de 1,27 millones de euros.

Con esta nueva recepción de obras, el desarrollo ferroviario de la Terminal Nou Llobregat acumula una inversión de 33,6 millones de euros, todos procedentes de los fondos europeos NextGenerationEU. El objetivo es reforzar la intermodalidad del Puerto de Barcelona, incrementar el peso del transporte ferroviario de mercancías y mejorar la conexión del principal puerto catalán con los grandes corredores logísticos europeos.