Hi ha un nou rei en el món de les empreses emergents. OpenAI, la companyia darrere del ChatGPT, ha completat el programa de venda d’accions que va encetar el passat mes d’agost amb una valoració global de 500.000 milions de dòlars. D’aquesta manera, la tecnològica de Sam Altman ja és la startup més valuosa del món. La darrera valoració coneguda de la firma era de 300.000 milions, confirmada després d’aixecar una ronda d’inversió amb SoftBank Group per 40.000 milions de dòlars. El banc californià, segons ha avançat l’agència nord-americana Bloomberg, consta entre els noms que han adquirit participacions en l’empresa; al costat de Thrive Capital, Dragoneer Investment Group o el fons d’Abu Dhabi MGX.

Amb la nova valoració, Open AI ha avançat per la dreta l’altra competidora per la corona de les empreses emergents: SpaceX, la companyia espacial de l’home més ric del món i excol·laborador de Donald Trump, Elon Musk. La valoració de la companyia del magnat de Pretòria volta els 400.000 milions de dòlars, lluny del cim que ha assolit Altman i el seu equip. La pròxima preocupació de la creadora de l’LLM per excel·lència serà, segons el mercat, la competència, tant nacional com internacional. La nova plataforma d’intel·ligència artificial de Meta, Meta Platforms Inc., ja lluita per alguns dels millors professionals de la indústria a la cerca d’una proposta de “superintel·ligència” a curt termini. La venda d’accions, moltes d’elles en mans d’empleats, també es va plantejar com una sort de paquet de compensació per evitar una fuga de talent cap als competidors. Per la seva banda, el mercat xinès continua fent noves propostes després de la disrupció que va suposar DeepSeek el passat mes de gener.

El CEO d'OpenAI, Sam Altman / EP
La inversió de Nvidia

L’èxit d’Open AI és, ara per ara, la pedra angular de tota la indústria de la IA. Estabilitzar el negoci de la principal prestadora de serveis d’intel·ligència artificial per als consumidors esdevé imprescindible per a fabricants de xips, de centres de dades i una munió d’altres companyies que encara no han acabat d’aterrar la seva activitat en una demanda concreta. Així va llegir el mercat la recent inversió de Nvidia, l’empresa més valuosa del planeta, d’uns 100.000 milions d’euros en la firma d’Altman. Segons ambdues companyies, el nou finançament forma part d’una “aliança estratègica per posar en marxa 10 gigagatts de sistemes d’Nvidia” al voltant de ChatGPT i altres eines. El mercat, però, pateix pel caràcter “circular” d’algunes d’aquestes enteses; i tem que es pugui estar creant demanda artificial que alimenti una bombolla en el sector.

