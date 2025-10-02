Hay un nuevo rey en el mundo de las empresas emergentes. OpenAI, la compañía detrás del ChatGPT, ha completado el programa de venta de acciones que comenzó el pasado mes de agosto con una valoración global de 500,000 millones de dólares. De esta manera, la tecnológica de Sam Altman ya es la startup más valiosa del mundo. La última valoración conocida de la firma era de 300,000 millones, confirmada tras levantar una ronda de inversión con SoftBank Group por 40,000 millones de dólares. El banco californiano, según ha adelantado la agencia estadounidense Bloomberg, consta entre los nombres que han adquirido participaciones en la empresa; junto a Thrive Capital, Dragoneer Investment Group o el fondo de Abu Dhabi MGX.

Con la nueva valoración, Open AI ha adelantado por la derecha a la otra competidora por la corona de las empresas emergentes: SpaceX, la compañía espacial del hombre más rico del mundo y excolaborador de Donald Trump, Elon Musk. La valoración de la compañía del magnate de Pretoria ronda los 400,000 millones de dólares, lejos de la cima que ha alcanzado Altman y su equipo. La próxima preocupación de la creadora del LLM por excelencia será, según el mercado, la competencia, tanto nacional como internacional. La nueva plataforma de inteligencia artificial de Meta, Meta Platforms Inc., ya lucha por algunos de los mejores profesionales de la industria en busca de una propuesta de «superinteligencia» a corto plazo. La venta de acciones, muchas de ellas en manos de empleados, también se planteó como una suerte de paquete de compensación para evitar una fuga de talento hacia los competidores. Por su parte, el mercado chino continúa haciendo nuevas propuestas tras la disrupción que supuso DeepSeek el pasado mes de enero.

El CEO de OpenAI, Sam Altman / EP

La inversión de Nvidia

El éxito de Open AI es, por ahora, la piedra angular de toda la industria de la IA. Estabilizar el negocio del principal proveedor de servicios de inteligencia artificial para los consumidores se vuelve imprescindible para fabricantes de chips, de centros de datos y una multitud de otras compañías que aún no han terminado de aterrizar su actividad en una demanda concreta. Así interpretó el mercado la reciente inversión de Nvidia, la empresa más valiosa del planeta, de unos 100,000 millones de euros en la firma de Altman. Según ambas compañías, el nuevo financiamiento forma parte de una «alianza estratégica para poner en marcha 10 gigavatios de sistemas de Nvidia» alrededor de ChatGPT y otras herramientas. El mercado, sin embargo, teme el carácter «circular» de algunos de estos acuerdos; y teme que se pueda estar creando demanda artificial que alimente una burbuja en el sector.