Els minoritaris del Sabadell alerten de “possibles acords ocults” de David Martínez amb BBVA

El cop de volant del milionari mexicà David Martínez Guzmán amb l’OPA hostil del BBVA ha encès totes les alarmes al Banc Sabadell. Entre elles, les dels accionistes minoritaris. L’associació que presideix Jordi Casas, que agrupa més de 600 inversors retail del banc català, ha fet públics els seus greuges respecte del magnat nord-americà, una de les figures més obscures de la cúpula vallesana. En concret, alerten que el seu sí a les condicions de l’oferta podria respondre a “acords ocults” amb el Banc de Bilbao. “No podem descartar que la decisió estigui vinculada a un pacte amb el BBVA, que podria incloure contraprestacions no revelades“, avisen en un comunicat enviat aquest mateix dijous. En aquest sentit, reclamen que qualsevol entesa per la porta del darrere sigui “aclarida amb total transparència” de cara a tots els inversors.
Les possibles negociacions a l’ombra de Martínez no són l’única reticència que conserven els menudistes cap al mexicà. De fet, detallen mitja dotzena de motius per a la “desconfiança” amb les motivacions de l’inversor. Entre altres qüestions, lamenten que la seva cartera “no té en compte la visió a llarg termini l’interès del banc, ni el dels seus clients i accionistes”. Cal recordar que Fintech Europe, el fons que vehicula el capital del magnat, està especialitzat en distressed assets. És a dir, inverteix en companyies amb mala salut financera, busca reflotar-les i vendre immediatament. De fet, va entrar al Sabadell en un moment especialment crític, l’any 2013, encara sota el jou de la crisi financera global. Per tant, acusa l’entitat, el moviment de Martínez no tindria res a veure amb el potencial de creixement del Sabadell.
A més, a diferència de la majoria d’accionistes individuals del Sabadell, Martínez no és resident a l’Estat -i, de fet, “existeixen dubtes sobre si la seva estructura societària es troba en jurisdiccions considerades paradisos fiscals”, com ara Luxemburg-. Per tant, el pes impositiu de la venda, l’impost a les plusvàlues que cauria sobre l’accionariat en cas que l’OPA es quedi per sota del 50% d’adhesions, no l’amenaçaria. A més, identifiquen “motius contradictoris” en les seves dues opinions: en primera instància, el milionari rebutjava l’OPA perquè les condicions no eren prou sòlides; mentre que en la segona reunió del consell explicita que deixa “en segon termini” la rendibilitat de la venda, i al·lega “motius estratègics” per donar suport a l’assalt al Sabadell.
L’historial de Martínez
Els accionistes retail de l’entitat vallesana apunten també a l’historial inversor de Martínez com un forat en la seva història respecte de l’OPA. En primer lloc, recorden que el magnat ha “invertit en mercats de risc com l’Argentina, Veneçuelia i Mèxic”, en companyies com Televisa o Telecom Argentina, que han rebut finançament del BBVA. A parer dels catalans, doncs, el membre del consell estaria incorrent en “conflictes d’interès que haurien de ser aclarits”.
La seva relació amb el regulador espanyol tampoc no és immaculada. Quan va entrar amb una posició rellevant al Sabadell, Martínez “no va comunicar a temps la seva participació” al banc, fet que hi va acabar costant una sanció de 300.000 euros per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que posteriorment va ser confirmada pel Tribunal Suprem. Amb tot, els menudistes comparteixen el diagnòstic del president del banc, Josep Oliu, i traslladen que la decisió del mexicà “no s’ha d’interpretar com un referent” per a la resta de grans capitals; sinó com “un moviment ple d’interrogants que compromet la transparència”.
Martínez, cal recordar, va trencar les files del consell d’administració del Sabadell el passat dimarts, en l’informe amb què l’òrgan de govern del banc va rebutjar la segona oferta del BBVA. Tots els membres del comitè van rebutjar el nou bescanvi, de 4,8376 accions pròpies per cada una del banc resultant de la fusió; menys el mexicà, que va anunciar que l’acceptaria pel “sentit estratègic” de la consolidació bancària a l’Estat. Martínez ostenta poc menys del 3,9% dels drets de vot del Sabadell, i el mercat l’observa sense un consens respecte de què significa la seva entrega al Banc de Bilbao. La Vela, però, l’ha fet servir per reivindicar el compromís dels grans capitals amb l’OPA, i per collar els minoritaris. “S’han d’afegir ja, perquè és una gran oportunitat i queda poc temps“, declarava el president del BBVA, Carlos Torres. Encara sense resultats, caldrà esperar fins a mitjan mes d’octubre per conèixer els resultats definitius