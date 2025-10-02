Les noves dades de l’atur publicades aquest dijous apunten a la reactivació del mercat de treball durant el mes de setembre, quan l’atur es va rebaixar en 5.293 persones, un 1,62% menys. Des del Govern de la Generalitat, el secretari de Treball, Paco Ramos, considera que aquestes “molt bones xifres reflecteixen la solidesa” del mercat de treball català que marca un inici de curs “força positiu”. A més, el president de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez, també ha celebrat les dades “realment positives” del conjunt de l’Estat, que asseguren que demostren “la fortalesa del creixement econòmic” de l’estat espanyol.
Pel que fa a Catalunya, la disminució de l’atur també va acompanyada d’un augment del 2% d’afiliats a la Seguretat Social en comparació amb fa un any, el que en conjunt fa que des de Treball es posi un “notable alt” al mercat de treball català. A més, Ramos també ha destacat que cal “seguir aquesta senda” de les dades dels últims anys pel que fa al descens de l’atur i la creació d’ocupació.
Tot i que les dades de persones aturades -322.072 segons ha publicat el Ministeri de Treball- són les xifres més baixes registrades per un mes de setembre des de 2007, Ramos ha destacat que aquesta dada pels menors de 25 “no és tan bona”. De fet, en aquest grup, hi ha 1.850 aturades més que a l’agost, i 1.604 més que ara fa un any.
En aquesta línia, CCOO ha denunciat que la millora de l’ocupació “no és homogènia per a tots els grups socials” i asseguren que els joves “són els grans oblidats”. A més, assenyalen que la baixada del nombre de desocupats és “més intensa” en el cas dels homes que en les dones, i per això cal un “impuls” perquè hi hagi plena ocupació.
El Govern apunta a la necessitat de crear més ocupació a la indústria
Aquest decreixement de l’atur s’ha trobat en tots els sectors econòmics, tot i això, Ramos destaca com a aspecte a millorar el fet de generar més ocupació a la indústria “pel seu efecte d’arrossegament al sector serveis”, així com guanyar més estabilitat en la contractació per “evitar els fluxos propis dels mesos d’estiu”. En aquesta línia, la UGT ha defensat la “necessitat” de noves mesures que generin feina “digna i estable” i proposa un pacte nacional per al sector turístic “que no estigui basat en l’explotació de les persones treballadores”.
Per altra banda, Paco Ramos ha assumit que l’actual creixement del nombre d’afiliats no seria possible “sense la immigració”. “El fet migratori és necessari per mantenir el nostre model econòmic”, ha defensat.
Pel que fa a les dades del conjunt de l’Estat, el setembre es va tancar amb 21.697.665 afiliats a la Seguretat Social, un 0,15% més que a l’agost (+31.462) i un 2,36% més que al mateix mes del 2024, és a dir, 499.459 llocs de treball més. Sánchez ha volgut destacar aquestes dades “realment positives” demostren “la solidesa i fortalesa del creixement econòmic d’Espanya”. En aquesta línia, ha recordat que aquest creixement trasllada a la creació d’ocupació “gràcies a la reforma laboral”, amb “una caiguda forta de la temporalitat, i amb una translació cap als contractes fixos molt rellevants”.