Catalunya supera el sotrac del final de l’estiu amb 5.293 aturats menys al setembre

La sotragada laboral del final de l’estiu ha durat només un mes a Catalunya. Les xifres del ministeri de Treball i Economia Social apunten a una reactivació del mercat de treball el mes de setembre. Segons l’informe mensual del departament que dirigeix Yolanda Díaz, el Principat ha rebaixat l’atur en 5.293 persones el novè mes de l’any, un 1,62% menys. Es tracta de la millor xifra de tot l’Estat espanyol, només seguida de lluny per la de les Canàries, que registra 4.842 aturats menys. D’aquesta manera, el país esquiva la mala tendència que es va aguditzar el mes d’agost, quan es van destruir prop de 8.000 llocs de treball, amb una pujada de la desocupació del 2,5%. Es tracta, així, del millor setembre des del 2021, quan el mercat laboral va revifar després del forat causat per la pandèmia.
En termes interanuals, de fet, l’avenç és encara més substancial: en comparació amb el setembre del 2024, el ministeri registra una disminució de l’atur pròxima al 3%, a tocar de les 9.900 persones. En total, el Principat registra 322.072 persones aturades, en mínims des del 2007.
Per sectors, els serveis han capitanejat la baixada de l’atur el novè mes de l’any, amb 5.387 aturats menys. El segueix la construcció, que es recupera de la crisi dels darrers anys amb més de 500 desocupats menys. Per darrere, la indústria, que rebaixa el nombre de persones sense feina en més de 360. L’únic sector econòmic que pateix una escalada dels demandants d’ocupació és el primari, amb uns 101 aturats més.
Avança l’afiliació
Amb la creació de llocs de treball, ha accelerat també l’afiliació a la Seguretat Social. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, s’hi han afegit prop de 14.900 persones, quatre dècimes més que el mes anterior. L’alça interanual és encara més pronunciada, d’un 2%, uns 76.460 ocupats inscrits més que el setembre del 2024. En aquest àmbit, només la Comunitat de Madrid supera Catalunya, amb 45.900 afiliats més. Pel que fa als treballadors que romanen inclosos en un Expedient de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO), al Principat n’hi ha 1.373; mentre que al conjunt de l’Estat superaven els 9.800.