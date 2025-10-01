L’agència de rating Moody’s ha millorat la qualificació del deute de Catalunya, situant la Generalitat fora del rang de no inversió. D’aquesta manera, Catalunya passa d’estar qualificada de ‘Ba1’ fins a ‘Baa3’. Aquest canvi es deu a la millora de les condicions fiscals del 2024, on s’observen millors saldos operatius i menors càrregues de deute. La pujada de la qualificació es dona uns dies després de la revisió a l’alça de la nota de l’Estat espanyol des de ‘Baa1’ a ‘A3’.
L’agència de qualificació també ha millorat la valoració de la ciutat de Barcelona de ‘Baa1’ a ‘A3’, i preveu que es mantingui “sòlida” durant els pròxims dos o tres anys.
La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha celebrat en un missatge a X que amb aquesta actualització la Generalitat genera més confiança entre els inversors i als mercats. “Aquesta millora reforça, evidentment, la nostra imatge, la imatge de Catalunya i la solvència del nostre país davant els mercats”, ha afegit la consellera.
Millores de qualificació a la resta de l’Estat
A més d’elevar la qualificació de Catalunya, Moody’s també he elevat les dels governs de 12 comunitats més de l’Estat. En concret, l’agència ha elevat les qualificacions a llarg termini del País Basc, Astúries, Castella i Lleó, Galícia, Madrid, Extremadura, Castella-La Manxa, Múrcia, el País Valencià i Andalusia, a més de la diputació Foral de Biscaia i de la ciutat de Madrid.
Segons explica l’agència, aquesta millora de les qualificacions es deu a la correlació entre els perfils crediticis d’aquestes entitats i el del govern de l’estat espanyol. D’aquesta manera, subratllen que la millora de la nota de l’Estat ha reduit el risc sistèmic per a les altres entitats. A més, aquesta millora de la qualificació reflecteix les millores fiscals aconseguides en els últims anys; uns avenços que consideren que es mantindran durant els pròxims dos o tres anys.
Per altra banda, la ciutat de Madrid ha vist un increment de qualificació de ‘Baa1’ fins a ‘A3’ per la seva “prudent gestió pressupostària”, a més dels seus “elevats saldos operatius, el superàvit financer, la baixa càrrega de deute i la sòlida liquiditat”.