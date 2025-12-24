El govern espanyol ha rectificat i les persones que cobren la prestació d’atur no hauran de declarar l’IRPF. Així ho recull el reial decret llei Òmnibus publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), on s’admet que tal exigència “excedeix la intenció de la norma”, per la qual cosa “resulta així necessària la supressió d’aquesta obligació de presentar la declaració per IRPF als beneficiaris de la prestació per desocupació”.
El març passat, l’executiu de Pedro Sánchez ja havia posposat que els aturats haguessin de fer la declaració de la renda de les percepcions del 2024 i va endarrerir els plans fins a l’any 2026. Ara, aquesta possibilitat està totalment descartada.
Més càrregues administratives
D’altra banda, un altre fet que s’ha tingut en compte en la rectificació ha estat que mantenir aquesta obligació comporta augmentar considerablement les càrregues administratives en contra d’aproximadament dos milions i mig de persones noves que accedeixen a la prestació per desocupació, a la qual cosa cal afegir el que això suposaria per a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària pel fet d’haver de gestionar aquest volum de declaracions addicionals.
A més, el govern espanyol diu que la nova obligació de presentar la declaració va incloure a més de 2,5 milions de contribuents, dels quals el 75% obtenen rendes per desocupació inferiors a 5.400 euros. Aquest fet implica també que molts d’aquests contribuents tinguin obligació d’autoliquidar i ingressar una quota tributària a la qual no estarien obligats d’acord amb la normativa estrictament tributària.
Els aturats baixen a Catalunya
Segons les dades del ministeri d’Economia, Catalunya va tancar el mes de novembre amb 3.119 aturats menys, una millora pròxima a l’1% respecte a l’octubre. Així, va deixar enrere la lleugera pujada de la desocupació registrada el mes anterior, quan les oficines d’ocupació van comunicar un augment de 2.435 persones inscrites com a demandants d’ocupació.