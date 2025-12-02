L’atur torna a les baixades el novembre amb 3.119 persones menys

El mercat laboral català es reactiva després del sotrac. Segons les dades del ministeri d’Economia, Catalunya tanca el mes de novembre amb 3.119 aturats menys, una millora pròxima a l’1% respecte del mes anterior. Així, deixa enrere la lleugera pujada de la desocupació registrada a l’octubre, quan les oficines d’ocupació van comunicar un augment de 2.435 persones inscrites com a demandants d’ocupació. El protagonista de la nova creació de llocs de treball ha estat el col·lectiu de catalans sense ocupació anterior: els nouvinguts al mercat de treball celebren una baixada d’unes 1.752 persones desocupades. Per sectors d’activitat, el que millor cara ha posat en l’onzè mes del 2025 ha estat els serveis, amb una retallada de més de 900 persones aturades, per les 280 entre les empreses industrials. Tot i la millora, el Principat lamenta un retrocés en l’afiliació a la Seguretat Social d’unes 2.555 persones, segons ha informat el ministeri que dirigeix Elma Saiz. El 2025 ha estat el tercer any consecutiu en què es redueix l’afiliació el mes de novembre, si bé la caiugda ha estat més moderada que la del 2024.
Amb les xifres anunciades aquest dimarts, Catalunya encara el final de l’any amb poc més de 321.000 persones aturades, la dada més baixa en un mes de novembre des del 2007. Val a dir, però, que la creació de llocs de treball nous també es troba en mínims de la sèrie històrica: en els darrers 12 mesos, el total de treballadors al país s’ha incrementat en uns 83.258, un ritme de nova ocupació del 2,19%, el més lent des de l’any de la pandèmia. Tot i això, s’ha aconseguit retallar la desocupació total en prop d’11.000 persones respecte dels primers 11 mesos del 2024.
Tendència similar a l’Estat
El dibuix de la corba d’atur a Catalunya és similar del que ha quedat al conjunt de l’Estat espanyol. El Principat, val a dir, consta entre els territoris amb millor comportament durant el mes de novembre, superat només per Andalusia i Madrid en reduccions absolutes. En el conjunt del mercat de treball espanyol, d’acord amb les dades del ministeri, l’atur ha baixat en 18.805 persones. Com en el cas català, la xifra d’aturats es queda en mínims del novembre del 2007, per sota dels 2,43 milions de persones aturades. Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, també en paral·lel a Catalunya, perd 14.358 treballadors registrats, a causa en bona manera del mal comportament de l’hostaleria i els serveis. El departament de Saiz, però, destaca que el retrocés d’enguany està “molt per sota de la mitjana” registrada els mesos de novembre entre el 2017 i el 2019, els anys immediatament anteriors a la pandèmia.