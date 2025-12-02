La desocupación desciende en noviembre con 3.119 personas menos

El mercado laboral catalán se reactiva tras el bache. Según los datos del ministerio de Economía, Cataluña cierra el mes de noviembre con 3.119 desempleados menos, una mejora cercana al 1% respecto al mes anterior. Así, deja atrás el ligero aumento del desempleo registrado en octubre, cuando las oficinas de empleo comunicaron un incremento de 2.435 personas inscritas como demandantes de empleo. El protagonista de la nueva creación de puestos de trabajo ha sido el colectivo de catalanes sin ocupación anterior: los recién llegados al mercado laboral celebran una reducción de unas 1.752 personas desempleadas. Por sectores de actividad, el que mejor comportamiento ha tenido en el undécimo mes del 2025 ha sido el de servicios, con una reducción de más de 900 personas desempleadas, frente a las 280 entre las empresas industriales. A pesar de la mejora, el Principado lamenta un retroceso en la afiliación a la Seguridad Social de unas 2.555 personas, según ha informado el ministerio que dirige Elma Saiz. El 2025 ha sido el tercer año consecutivo en que se reduce la afiliación en el mes de noviembre, si bien la caída ha sido más moderada que la del 2024.

Con las cifras anunciadas este martes, Cataluña encara el final del año con poco más de 321.000 personas desempleadas, la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007. Cabe destacar, sin embargo, que la creación de nuevos puestos de trabajo también se encuentra en mínimos de la serie histórica: en los últimos 12 meses, el total de trabajadores en el país ha incrementado en unos 83.258, un ritmo de nueva ocupación del 2,19%, el más lento desde el año de la pandemia. Aun así, se ha logrado reducir el desempleo total en cerca de 11.000 personas respecto a los primeros 11 meses del 2024.

Dos trabajadores de la construcción en un día de verano / EP

Tendencia similar en el Estado

El dibujo de la curva de desempleo en Cataluña es similar al que ha quedado en el conjunto del Estado español. El Principado, cabe decir, se encuentra entre los territorios con mejor comportamiento durante el mes de noviembre, superado solo por Andalucía y Madrid en reducciones absolutas. En el conjunto del mercado laboral español, de acuerdo con los datos del ministerio, el desempleo ha bajado en 18.805 personas. Como en el caso catalán, la cifra de desempleados se queda en mínimos de noviembre de 2007, por debajo de los 2,43 millones de personas desempleadas. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, también en paralelo a Cataluña, pierde 14.358 trabajadores registrados, debido en buena medida al mal comportamiento de la hostelería y los servicios. El departamento de Saiz, sin embargo, destaca que el retroceso de este año está «muy por debajo de la media» registrada los meses de noviembre entre 2017 y 2019, los años inmediatamente anteriores a la pandemia.