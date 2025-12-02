El mercado laboral de Cataluña ha visto una reducción del número de parados este noviembre, dejando atrás el ligero aumento del desempleo registrado en octubre. A pesar de esta mejora, la afiliación a la Seguridad Social también ha disminuido según los datos del ministerio de Economía y el ministerio de Seguridad Social que se han publicado este martes. Con estas cifras, el Govern de la Generalitat ha asegurado que se “refleja un funcionamiento muy bueno” del empleo en Cataluña, con la expectativa de que la previsión para fin de año sea también positiva.

Además, desde Trabajo también han destacado que el objetivo del Govern es que “la situación macroeconómica de bonanza” también llegue a los bolsillos de los trabajadores, a través de políticas de relaciones laborales o negociación colectiva para que el empleo generado se refleje también en la población.

En la rueda de prensa de este martes para valorar los datos de paro registrados en noviembre, el secretario de Trabajo, Paco Ramos, ha atribuido el descenso de los puestos de trabajo respecto a octubre a la hostelería, especialmente en las demarcaciones de Girona y Tarragona y, más moderadamente, en Barcelona por el final de la campaña turística del verano.

En general, Cataluña ha visto un descenso en las afiliaciones de 2.555 personas en noviembre; mientras Ramos apunta que la hostelería ha perdido 19.000 afiliados en un mes.

Por otro lado, Ramos ha querido destacar que el paro ha llegado al nivel más bajo en 18 años y el empleo ha marcado un nuevo récord para el mes de noviembre con 3,88 millones de ocupados. En este sentido, el secretario de Trabajo ha comentado que “si diciembre no se tuerce, la previsión es que 2025 finalice de forma muy buena por la evolución del mercado laboral”.

Los sindicatos apuntan a la «vulnerabilidad» de la estacionalidad

Desde CCOO de Catalunya consideran que este contraste entre los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social se basa en “el elevado peso” que las actividades estacionales tienen en el tejido productivo catalán. En este sentido, apuntan que la compensación de la caída por el turismo y la hostelería se ha compensado “parcialmente” por el incremento de otras actividades, como en el comercio, impulsado por el Black Friday. Según el sindicato, este hecho “pone en evidencia las debilidades del modelo productivo” por la relevancia que tiene la estacionalidad. Por ello, CCOO apunta que “es necesario apostar por alcanzar todo el potencial” del tejido económico catalán en ámbitos de crecimiento que no tengan la “vulnerabilidad” de la estacionalidad.

También desde UGT de Catalunya consideran que los datos de empleo ponen de manifiesto “la necesidad de impulsar nuevas medidas que generen empleo digno y estable.