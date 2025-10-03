BBVA té lligat el 10% de les accions en l’OPA al Sabadell

La urgència ha arribat a les oficines del BBVA. El pròxim divendres 10 d’octubre, només una setmana en el futur, finalitza el període d’acceptació de l’OPA hostil que va llançar sobre el Banc Sabadell el maig del 2024. Acaba així un any i mig de batussa financera que, malgrat els millors esforços de totes dues trinxeres, encara no té un final previsible, amb el Banc de Bilbao avançant en el capital vallesà, però lluny d’assolir els seus objectius. Segons ha avançat el diari Expansión, la Vela tindria lligats, a hores d’ara, drets de vot equivalents al 10% del valor del Sabadell. Aquest valor sorgeix de la suma del compromís del milionari mexicà David Martínez Guzmán, que ostenta prop d’un 3,9% de les accions; les posicions dels fons passius i un petit nombre de minoritaris que haurien accedit a les condicions del fullet d’OPA. El rotatiu madrileny, citant fonts de la City, allunya l’èxit de l’operació a 20 punts percentuals del mínim del 30% que deixaria un camí obert per a un segon assalt.
Així, tal com detalla Expansión, s’haurien sumat al bescanvi uns 860 accionistes minoritaris del Sabadell, menys d’un 1% del total. Els menudistes, cal recordar, concentren més d’un 40% del capital del banc; i una immensa majoria -el 80%- també en són clients. Per la seva banda, els fons indexats -els inversors passius, que actuen d’acord amb els moviments de l’Ibex-35 i el pes de cada companyia en el selectiu- haurien començat a moure’s, si bé en petites dosis. Les fonts financeres que informen Expansión situen l’adhesió d’aquests perfils en un 30%, si bé la mida d’aquests és molt variable. El més gran dels indexats és, de fet, BlackRock, el primer accionista del Sabadell, que recentment va redoblar l’aposta pel banc català i va igualar la seva posició a la que guarda al BBVA.
Val a dir que les primeres setmanes solen tenir un cert caràcter de tempteig en OPAs com la que està tirant endavant el BBVA. Molts dels inversors, especialment els més grans, es mouen en els últims dies del període d’acceptació, a l’espera de possibles moviments a banda i banda de la batussa. Analistes consultats per Món Economia, de fet, no descarten encara que la Vela guardi una última pujada del preu de l’operació; si bé aquesta possibilitat queda cada cop més llunyana, atès que la llei atorga un marge de cinc dies hàbils abans del final de l’oferta. La porta per fer-ho, doncs, quedaria tancada entre aquest mateix divendres i el pròxim dilluns.
Objectiu: 30%
Després dels moviments d’ambdós bancs en les darreres setmanes -amb un augment de l’oferta d’un 10% i sengles accelerades del dividend a repartir entre els accionistes-, les aspiracions del BBVA s’han anat adaptant. Després de comunicar el nou bescanvi a la CNMV –4,8376 accions catalanes per cadascuna de basca– la majoria d’analistes van alertar que les xifres eren insuficients per arribar al 50% d’acceptació; però sí que podrien garantir el 30% d’adhesions. En cas que les vendes finals es quedin entre aquests dos objectius, el president del Banc de Bilbao, Carlos Torres, deixa cada cop més la porta oberta a renunciar al llindar d’èxit de la meitat dels drets de vot que marca ara per ara el fullet de l’OPA, i tirar endavant la compra amb només un terç d’aquests.
En tal cas, el BBVA es veuria obligat a llançar una segona OPA per tot el capital restant del Sabadell, amb un component en efectiu i amb un preu “equitatiu” que hauria de pactar amb el regulador borsari espanyol. Tant el fullet com el mateix Torres contemplen aquesta alternativa, si bé la lliguen a les condicions de mercat que es trobin en el moment d’entomar-la: dependrà, diuen, d’aquest preu establert per la CNMV, de la quantitat d’accions que hagin d’adquirir o de la conjuntura econòmica del moment. Segons els càlculs del Sabadell, el cost de la segona operació, d’acord amb la capitalització actual del banc, oscil·laria entre els 8.250 milions i els 12.000 milions d’euros; una despesa que, a parer de la gestora de fons nord-americana Jefferies, deixaria un forat a la caixa del BBVA d’entre 1.000 i 5.000 milions.