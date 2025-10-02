Colonial culmina l’absorció de la seva filial francesa

La fusió de Colonial amb la seva filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL) és una realitat. L’absorció de la companyia gal·la per part de la immobiliària catalana ha culminat aquest dijous amb la inscripció del procés en el registre mercantil. Aquesta unió es traduirà amb el traspàs de tot el patrimoni de la companyia de França a la firma que presideix Juan José Brugera. Alhora, la immobiliària passarà a denominar-se Colonial SFL.
En un comunicat fet públic aquest dijous, el conseller delegat de Colonial, Pere Viñolas, assenyala que s’obre “una nova etapa de creixement, sostinguda a més en un major accés als mercats de capitals de renda variable i deute gràcies a una plataforma més gran”. A finals d’abril, més del 99,5% dels accionistes de SFL van autoritzar l’operació. En aquest sentit, els titulars d’una participació de SFL rebran 13 accions ordinàries de Colonial per cada títol del negoci francès. Així mateix, els que van votar en contra de la fusió rebran 74,65 euros per acció dins d’un termini de dos mesos.
Beneficis de 307 milions d’euros
Cal recordar que Colonial va obtenir uns beneficis de 307 milions d’euros, que van contrastar amb els 1.019 milions de pèrdues que la companyia catalana va obtenir en el 2023 a causa del deteriorament del valor dels seus actius i que durant el 2024 van començar a recuperar. En aquest sentit, el valor de la cartera d’actius de la companyia es va elevar fins als 11.646 milions, un 3% més que a l’any anterior, i el benefici net per a cada acció de l’empresa immobiliària es va establir en els 33 cèntims, superant els objectius fixats inicialment. L’empresa va atribuir aquest creixement dels ingressos en la focalització que va fer en els seus productes ‘prime’ al centre de la ciutat, a més de l’aposta per projectes a través de la transformació urbana.