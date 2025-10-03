La participació de BlackRock al Sabadell ja supera a la que té al BBVA

BlackRock, el fons d’inversió més gran del planeta, redobla la seva aposta pel Banc Sabadell en la recta final de l’OPA hostil del BBVA. El vehicle de capital de l’històric Larry Fink va superar dijous, segons va comunicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el 7,23% de les accions al banc català. Aquest muntant ja supera al que ostenta al seu rival basc, a on conserva des del juliol el 7,158% dels títols, entre drets de vot i instruments financers. La firma nord-americana continua la seva expansió dins el capital del Sabadell només una setmana abans que finalitzi el període d’acceptació de l’OPA hostil, un any i mig després del seu llançament oficial; quan les dues entitats implicades observen el minut a minut del mercat per conèixer els avenços de les adhesions d’accionistes a les condicions del fullet.
BlackRock ha disparat la seva participació al Sabadell en el context de l’OPA hostil. Quan BBVA es va aventurar a absorbir el banc català, el fons estatunidenc només guardava a la seva cartera un 3,6% dels títols vallesans. Per tant, en només 18 mesos, ha multiplicat per dos -i una mica més- la seva participació. Per comparar, llavors ja tenia prop d’un 6% de les accions del Banc de Bilbao. Només des de l’inici del període d’acceptació, que es va llançar el 8 de setembre, BlackRock ha augmentat un 0,2% el seu espai dins el capital del Sabadell. A preus actuals, el valor del paquet accionarial que ostenta la companyia al Sabadell frega els 2.000 milions d’euros.
La composició del Sabadell
El capital del Sabadell consta d’elements que el diferencien de la resta de bancs de l’Estat espanyol. BlackRock forma part del 20% de la propietat que es troba en mans de fons de gestió passiva. Aquests perfils, tots ells grans accionistes, compren i venen d’acord amb les fluctuacions de l’Ibex-35 i, per tant, fan apostes per tot el selectiu, i no només per companyies concretes. Ara bé, la seva participació dona pistes del pes específic que cadascuna de les empreses cotitzades té al seu entorn immediat. Per sobre dels indexats hi ha els grans accionistes de renda variable, els gestors actius; que sí que es mouen per les projeccions de rendibilitat i potencial dividend de cada empresa en concret. Aquests concentren el 35% de les accions del Sabadell i, segons va explicar el conseller delegat, César González-Bueno, s’han mostrat decebuts amb el valor definitiu de l’OPA al Sabadell.
El 45% restant està en mans de dos grups especialment refractaris a l’OPA. El més gran, amb un 40% dels títols, és el d’accionistes retail, els petits inversors individuals que, en molts casos, són també clients del Banc Sabadell. Les diverses associacions que els agrupen han reiterat en diverses ocasions que no acudiran a l’oferta del BBVA. Segons dades avançades pel diari Expansión, només uns 800, menys d’un 1% del total, s’haurien sumat a la causa de la Vela en les primeres tres setmanes d’acceptació. I, finalment, els socis estratègics; empreses que, a més d’accionistes, tenen negocis amb el Sabadell. Aquests volten el 5% de la capitalització. Es tracta de l’asseguradora suïssa Zurich, que vehicula la seva cartera d’assegurances bancàries a l’Estat a través del Sabadell; i el gestor de fons Amundi, que canalitza amb el banc vallesà part de la seva oferta. El mercat preveu que aquest grup rebutgi majoritàriament l’OPA; fet que exigeix que els grans capitals es mobilitzin amb força si el president basc, Carlos Torres, vol assolir els seus objectius abans de la fi del període de bescanvi 10 d’octubre.