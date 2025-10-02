Colonial culmina la absorción de su filial francesa

La fusión de Colonial con su filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL) es una realidad. La absorción de la compañía gala por parte de la inmobiliaria catalana ha culminado este jueves con la inscripción del proceso en el registro mercantil. Esta unión se traducirá en el traspaso de todo el patrimonio de la compañía de Francia a la firma que preside Juan José Brugera. Al mismo tiempo, la inmobiliaria pasará a denominarse Colonial SFL.

En un comunicado hecho público este jueves, el consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas, señala que se abre “una nueva etapa de crecimiento, sostenida además en un mayor acceso a los mercados de capitales de renta variable y deuda gracias a una plataforma más grande”. A finales de abril, más del 99,5% de los accionistas de SFL autorizaron la operación. En este sentido, los titulares de una participación de SFL recibirán 13 acciones ordinarias de Colonial por cada título del negocio francés. Asimismo, los que votaron en contra de la fusión recibirán 74,65 euros por acción dentro de un plazo de dos meses.

Beneficios de 307 millones de euros

Cabe recordar que Colonial obtuvo unos beneficios de 307 millones de euros, que contrastaron con los 1.019 millones de pérdidas que la compañía catalana obtuvo en el 2023 debido al deterioro del valor de sus activos y que durante el 2024 comenzaron a recuperar. En este sentido, el valor de la cartera de activos de la compañía se elevó hasta los 11.646 millones, un 3% más que el año anterior, y el beneficio neto por cada acción de la empresa inmobiliaria se estableció en los 33 céntimos, superando los objetivos fijados inicialmente. La empresa atribuyó este crecimiento de los ingresos a la focalización que hizo en sus productos ‘prime’ en el centro de la ciudad, además de la apuesta por proyectos a través de la transformación urbana.