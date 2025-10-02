El nombre de turistes internacionals que va visitar Catalunya aquest mes d’agost va disminuir un 4,3% respecte al mateix mes de l’any anterior. Tot i això, la despesa dels turistes va augmentar un 1,8% en aquest període, segons les dades que ha publicat aquest dijous l’INE.
Més concretament, Catalunya va rebre el mes d’agost un total de 2.187.145 visitants estrangers, tal com apunten les estadístiques de Moviments Turístics de Fronteres (FRONTUR) publicades aquest dijous. En l’acumulat dels primers vuit mesos de l’any, Catalunya ha vist un total de 13.790.952 turistes, un 0,2% més que al 2024.
D’aquesta manera, Catalunya és el segon territori de l’Estat amb més visitants estrangers, un 19,4% del total, superat només pels més de 2,5 milions de turistes que van visitar les Illes Balears a l’agost.
En total, l’estat espanyol va rebre 11,3 milions de turistes internacionals en el vuitè mes de l’any, la qual cosa suposa un increment del 2,9% respecte al mateix mes del 2024. A més, en l’acumulat dels vuit primers mesos de l’any el nombre de turistes va augmentar un 3,9%, apropant-se als 66,8 milions de turistes, la xifra més elevada de la sèrie de l’INE.
El Regne Unit, França i Alemanya van ser els principals països emissors de turisme, tant al mes d’agost com en el conjunt de l’any.
Augment de la despesa dels visitants
Els més de 2 milions de turistes que van visitar Catalunya van fer una despesa de 3.112 milions d’euros, segons l’enquesta de Despesa Turística (EGATUR) de l’INE. Aquesta xifra suposa un increment de l’1,8% respecte a l’any anterior malgrat la caiguda de visitants
A més, en l’acumulat dels primers vuit mesos de l’any, Catalunya se situa com un dels territoris amb major despesa acumulada, un 18,3% del total de l’Estat. Segons les dades de l’INE, la despesa mitjana diària d’un turista a Catalunya va ser de 229 euros, el que suposa una variació anual del 7,5%.
En el conjunt de l’Estat, la despesa turística va escalar fins als 16.390 milions d’euros, un augment del 6,7% respecte al mes d’agost del 2024. Coincidint amb les dades de visitants, el Regne Unit, França i Alemanya van ser els tres països que van generar més despesa a l’Estat.
Les despeses en transport internacional van ser la categoria de consum que més va crèixer en comparació amb l’any anterior, incrementant el seu cost un 11,8%.