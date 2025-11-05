Un informe d’ACCIÓ calcula que a Catalunya hi ha actualment un total de 347 start-ups ‘deep tech’, el que suposa un increment del 10% respecte al 2024. A més, aquesta xifra representa un 16,4% del total de l’ecosistema d’empreses emergents a Catalunya.
Segons l’estudi de l’agència, aquestes companyies tecnològiques donen feina a 2.846 persones, la qual cosa suposa un increment del 4% respecte a l’any anterior. A més, generen un volum de negoci que arriba fins als 167 milions d’euros, un creixement de l’1% en un any.
Des d’ACCIÓ també ressalten que el 57% de les start-ups catalanes ‘deep tech’ disposen d’alguna patent o sistema de protecció del coneixement.
Pel que fa als sectors, l’anàlisi d’ACCIÓ apunta que majoritàriament les empreses emergents de ‘deep-tech’ són de l’àmbit de la salut, amb un 45%. Més per darrere les segueixen les start-ups que donen pes a l’energia verda, amb un 13%, i les que estan centrades en el programari i els serveis empresarials, amb un 9%.
A més, l’estudi concreta que el 35% d’aquestes empreses apliquen la biotecnologia i en un 29% la intel·ligència artificial, també d’altres com ara cadenes de bloc (blockchain), la quàntica i la fotònica.
Més presència femenina en les start-ups
L’informe assenyala que per primera vegada es recull la presència femenina en aquestes empreses emergents de ‘deep-tech’, on un 21% compten amb una dona dirigent i un 32% tenen presència femenina en els equips fundadors. Es tracta d’un percentatge que se situa per sobre de la mitjana al conjunt de les start-ups catalanes (22%).
Pel que fa a la captació, el 2024 les start-ups ‘deep tech’ van captar 200 milions d’euros, un 26% més que el 2023. D’altra banda, l’informe de l’agència de la competitivitat del Departament d’Empresa i Treball situa Barcelona com el sisè hub de la Unió Europea amb 610 milions captats entre 2020 i 2024.
El secretari d’Empresa i Competitivitat, i conseller delegat d’ACCIÓ, Jaume Baró, ha volgut destacar que “el creixement sostingut d’aquestes companyies a Catalunya fa que sigui un territori de referència pel que fa al desenvolupament de les tecnologies que definiran les regles del món actual i futur”.