Rechazar la fusión con Avatel ha salvado a Parlem, de momento

La fusión entre Parlem y la teleco madrileña Avatel, que se puso sobre la mesa en 2025 y se descartó definitivamente en marzo de 2026, no prosperó por la oposición de Ernest Pérez-Mas, entonces presidente de la teleco catalana. La negativa, respaldada por informes independientes que desaconsejaban la operación por razones de solvencia de Avatel, desencadenó críticas en parte de la prensa económica española, que atribuyó parte de la decisión a la voluntad del empresario de conservar el cargo. Ahora, mientras Avatel prepara un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 444 trabajadores, la ruptura de las negociaciones, que se habían prolongado un año, vuelve a adquirir relevancia. Sobre todo, porque Inveready, el fondo que adquirió el 49,9% de Avatel en 2025, se ha convertido este verano también en el accionista principal de Parlem con el 49% del capital.

La coincidencia accionarial sitúa el futuro de las dos operadoras en un mismo tablero empresarial, pero en circunstancias diferentes. Avatel enfrenta una nueva reestructuración tras encadenar pérdidas y verse obligada a devolver ayudas públicas vinculadas al despliegue de redes de telecomunicaciones que no ha ejecutado. Parlem, por su parte, ha iniciado una nueva etapa accionarial y de gestión tras la salida de Pérez-Mas de la presidencia ejecutiva. El nou consejo ha nombrado como presidenta no ejecutiva a Sílvia Martínez Losas, una abogada especialista en fusiones y adquisiciones que ya tiene presencia en varios consejos de administración vinculados al accionista mayoritario de Parlem. Al frente de la gestión, dos directores generales: Juli Sala y David Ayats.

Ernest Pérez-Mas, presidente de Parlem en el momento de negociar la fusión con Avatel | Mireia Comas

Una fusión que no convenció a Parlem

Las conversaciones para integrar los negocios de Avatel en Cataluña, una parte de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, se prolongaron durante meses. La operación debía permitir agrupar actividades de telecomunicaciones y ganar escala en un mercado cada vez más competitivo, pero las condiciones económicas y las dudas sobre la situación de la operadora española terminaron pesando en la decisión. Según fuentes conocedoras de las deliberaciones de Parlem consultadas por Món Economía, el análisis financiero puso de manifiesto un endeudamiento elevado, carencias en la información facilitada y una propuesta de valor que no se consideraba suficientemente definida. Los informes técnicos encargados durante el proceso también habrían desaconsejado la integración por las incoherencias detectadas y la falta de información suficiente para valorar los riesgos.

De hecho, la oferta fue perdiendo valor durante las negociaciones: habría comenzado en 4,5 euros por acción y habría terminado en 2,5 euros. El entorno del entonces presidente de Parlem sostiene que la decisión se tomó atendiendo a las advertencias de los asesores y las condiciones de la oferta, y no por motivos personales. Y de hecho, las dificultades que atraviesa actualmente Avatel dan más peso a aquellas dudas. Aun así, todavía no se puede sentenciar que una fusión hubiera terminado comprometiendo la viabilidad de Parlem.

Pérdidas, deuda y un nuevo ERO

Ahora, Avatel ha planteado el despido de 444 trabajadores, el 33,5% de una plantilla de 1.325 personas. Es el tercer ERO que anuncia desde 2024 y el segundo de este año. La compañía enfrenta el deterioro de los resultados y el impacto de la devolución de subvenciones públicas vinculadas al despliegue de redes de banda ancha y 5G en zonas rurales, por un importe de 164,5 millones de euros más intereses.

El grupo Avatel cerró 2025 con unas pérdidas netas consolidadas de 48,3 millones de euros -35,25 millones pertenecen a la división de Avatel Telecom- y un fondo de maniobra negativo de 234 millones. A estas dificultades se añade un endeudamiento que, según fuentes consultadas por este diario, se acercaría a los 400 millones de euros. Las cifras refuerzan los argumentos de la dirección de Parlem que llevaron a descartar la fusión, y de hecho, entonces la preocupación era que Parlem acabara expuesta a las necesidades financieras de Avatel y a decisiones de reestructuración que pudieran afectar a la plantilla, los clientes o la continuidad del proyecto catalán.

Una sala de reuniones de Parlem en las antiguas oficinas del 22@ / ACN

Inveready, entre las dos operadoras

El factor que da una nueva dimensión a este escenario empresarial es el papel de Inveready. El fondo adquirió el 49,9% de Avatel en 2025 y, en agosto de 2026, reforzó su posición en Parlem convirtiendo deuda en acciones. La operación elevó su participación hasta el 49% del capital de la teleco catalana y lo situó como principal accionista. El cambio accionarial coincidió con una reorganización de la gobernanza de Parlem y con la salida de Pérez-Mas de la presidencia ejecutiva. La nueva etapa deja abierta la cuestión de qué estrategia seguirá el fondo en la compañía catalana y hasta qué punto priorizará el crecimiento del negocio propio, en un momento en que Avatel necesita reestructurarse. La presencia de Inveready en ambas empresas no implica que las decisiones que tome sean las mismas ni que los problemas de Avatel se tengan que trasladar a Parlem. Pero sí convierte la evolución de las dos operadoras en una cuestión relevante para entender las prioridades del fondo y el margen de maniobra de la teleco catalana.

Parlem prevé presentar los resultados del primer semestre después del consejo de administración del 29 de octubre, y según fuentes conocedoras del estado de la compañía, la reducción de gastos y los cambios en la estrategia comercial implantados a partir de abril de 2026 con el retorno de Pérez Mas a las funciones ejecutivas ya han contribuido a mejorar la situación financiera. La publicación de las cuentas permitirá comprobar hasta qué punto esta evolución se refleja en las cifras, aunque los resultados semestrales no recogerán íntegramente los efectos de todas las medidas adoptadas durante los últimos meses.

La fusión frustrada entre Parlem y Avatel vuelve al debate en un momento de cambios en ambas compañías. El nuevo ERO de la operadora española refuerza las dudas que rodearon la operación, pero el futuro de Parlem dependerá ahora de su evolución financiera y de las decisiones que tome Inveready como principal accionista. En un mercado donde Telefónica, MasOrange, Vodafone y Digi concentran casi todo el mercado móvil y más del 93% de la banda ancha fija, habrá que ver cómo Parlem puede continuar siendo independiente una teleco pequeña con un arraigo muy marcado en un territorio concreto.