Les pimes catalanes creixen, però perden pes en l’economia

Les petites i mitjanes empreses continuen sent la base del teixit empresarial català, però la seva contribució relativa a l’economia ha retrocedit en els darrers anys. L’Anuari de la Pime Catalana 2026, presentat aquest dilluns per la patronal Pimec, situa en el 60,4% la proporció del valor afegit brut (VAB) generat per aquestes empreses el 2024 i en el 65,7% el seu pes en l’ocupació. El 2020, els percentatges eren del 62% i del 69%, respectivament.
La pèrdua de pes conviu amb una evolució positiva de l’activitat. Segons l’informe, les 544.339 pimes catalanes van augmentar un 4,5% el valor afegit brut i un 5,5% les vendes durant el 2024, alhora que la productivitat mitjana per ocupat també va créixer un 2,7%, fins als 74.355 euros anuals. Les dades dibuixen una doble realitat: les pimes milloren els resultats, però la seva aportació relativa al conjunt de l’economia disminueix.
El nombre d’empreses augmenta, però la indústria recula
Les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) confirmen que el teixit empresarial català va continuar creixent el 2025. A 1 de gener d’aquell any, Catalunya tenia 618.781 empreses amb establiments al territori, un 1,2% més que un any abans. Les empreses amb seu social a Catalunya eren 610.062, també un 1,2% més que l’any anterior.
Ara bé, el creixement va ser desigual segons l’activitat. El nombre d’empreses dels serveis va augmentar un 1,6% i el de la construcció, un 0,2%, mentre que el de la indústria va caure un 2,3%, fins a les 32.144 empreses. Les activitats de serveis concentren la major part del teixit empresarial, amb 517.973 empreses, davant de les 68.664 de la construcció. La tendència a la baixa del sector industrial també apareix en les dades de Pimec: segons l’anuari, el 2024 la indústria va ser l’únic dels grans sectors en què van disminuir alhora el nombre de pimes, l’ocupació i el valor generat: un 2,1%, un 0,5% i un 0,7%, respectivament. Una davallada industrial que obre interrogants sobre la capacitat del sector per mantenir la base productiva, invertir i guanyar dimensió.
La bretxa de productivitat amb les grans empreses persisteix
Un dels principals reptes de les pimes és reduir la distància de productivitat respecte de les companyies de més dimensió. L’anuari de Pimec situa la productivitat mitjana de les pimes en 74.355 euros per ocupat el 2024, davant dels 93.405 euros de les grans empreses. La diferència és de 19.050 euros per treballador, de manera que les pimes generen aproximadament un 80% del valor afegit per ocupat de les grans companyies. La millora de la productivitat és un dels elements que expliquen el creixement del valor afegit de les pimes. Aquest augment, però, no depèn únicament de l’increment de la producció, sinó també de la capacitat d’incorporar tecnologia, millorar l’organització del treball, formar els equips i accedir a mercats de més valor afegit.
La comparació europea permet fer una aproximació a aquesta evolució. Segons la fitxa de rendiment de les pimes publicada per la Comissió Europea el 2025, les pimes espanyoles del sector empresarial no financer van augmentar un 5% el valor afegit real el 2024 i un 2,4% l’ocupació. La Comissió preveia, a més, que el valor afegit real creixés un 2% el 2025. Aquestes dades corresponen al conjunt de l’Estat i no són estrictament comparables amb les de Pimec, però situen la millora catalana en un context de creixement de les pimes espanyoles.
En aquest context, president de Pimec, Antoni Cañete, ha reivindicat durant la presentació de l’anuari la necessitat d’impulsar una llei de creixement empresarial per afavorir que les companyies guanyin dimensió i reforcin la competitivitat. De fet, la patronal treballa amb les conselleries d’Empresa i Economia de la Generalitat en grups de treball sobre aquesta qüestió.
Tanmateix, la dimensió no és l’únic factor que determina la productivitat. La inversió tecnològica, la formació, la innovació i la capacitat d’internacionalització també poden influir en els resultats. Per això, una comparació per sectors és necessària per distingir fins a quin punt la bretxa respon a la mida de les empreses o a diferències en les activitats que desenvolupen.
Els beneficis augmenten i l’endeutament disminueix
La millora de la productivitat també es reflecteix en els resultats empresarials, tot i que l’increment de l’activitat no es trasllada íntegrament a una millora equivalent de la rendibilitat. Segons l’anuari, la rendibilitat financera després d’impostos de les pimes va passar del 8,4% el 2023 al 8,2% el 2024. Alhora, els resultats de l’exercici van augmentar un 8,7% respecte de l’any anterior, mentre que la despesa de personal va créixer un 8%, segons les dades divulgades per Pimec. La patronal destaca que prop del 80% de l’increment del valor afegit brut es va traslladar a la despesa de personal. Aquest indicador inclou els costos laborals.
La situació financera també ha millorat en termes d’endeutament. El pes del deute de les pimes va passar del 45,8% el 2020 al 43,4% el 2024, segons les dades de l’anuari. La disminució apunta a un enfortiment dels balanços, encara que no permet concloure que totes les empreses tinguin les mateixes facilitats per finançar noves inversions. A tall d’exemple, a l’hostaleria, els beneficis mitjans per establiment van créixer un 50,1% el 2024, fins als 147.300 euros, mentre que la despesa en salaris i cotitzacions va augmentar un 7,2%.
El dibuix del moment és el d’un teixit empresarial que continua creixent, però amb una contribució relativa de les pimes a la baixa, diferències sectorials i una bretxa de productivitat encara significativa respecte de les grans empreses. El repte és determinar quins obstacles impedeixen que més companyies guanyin dimensió i converteixin el creixement de l’activitat en més productivitat i capacitat competitiva.