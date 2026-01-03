La Generalitat adjudica a pimes més del 70% dels contractes públics

Les administracions públiques catalanes van atorgar el 70% dels contractes licitats durant el 2024 a petites i mitjanes empreses. Així ho ha concretat aquest mateix dissabte el departament d’Economia de la Generalitat. En concret, 11.440 contractes van ser atorgats a pimes d’un total de 16.295 que van sortir a concurs. Les quantitats totals, però, són molt més petites: només el 36,6% de l’import total concursat va arribar al teixit empresarial de base, uns 1.421 euros. Les grans empreses, de fet, van concentrar 3.825 contractes per un valor pròxim als 1.600 milions, un 40,3% del total repartit pel Govern. La resta es van assignar entre unions temporals d’empreses de diversa naturalesa, firmes estrangeres i persones físiques, en el cas dels més modestos. Val a dir que en aquestes dades no s’hi inclouen els contractes d’emergència.
No totes les empreses petites i mitjanes adjudicatàries, però, tenien la seu social a Catalunya. Del total de contractes concedits, uns 7.900 van recaure en negocis petits amb la seu social al Principat, per valor d’uns 981 milions d’euros. Els 440 milions restants van anar a parar a pimes de l’Estat espanyol. Més baixa és encara la ràtio entre les empreses de gran mida: dels 3.825 contractes repartits entre grans corporacions, menys de la meitat, uns 1.560, van anar a empreses catalanes, per un valor de 678 milions d’euros -també per sota del 50% de l’assignació a aquests perfils-.
Una “eina de cohesió social”
La consellera d’Economia i Finances del Govern, Alícia Romero, ha celebrat les dades, i ha indicat que “la contractació pública amb les pimes és una eina molt efectiva de cohesió social”. El teixit productiu català, com el de la majoria de països europeus, està format en més d’un 99% per petites i mitjanes empreses, i una contractació pública estable amb aquests perfils “contribueix a la redistribució territorial dels recursos públics”. Segons les dades de l’executiu, de fet, la pràctica totalitat de les comarques del Principat -41 de 43- han executat algun contracte públic mitjançant una empresa local. “A diferència de les grans companyies, les pimes tenen presència arreu de la geografia catalana”, reflexiona Romero, fet que “ajuda a vertebrar econòmicament i socialment el territori, i fer-ho d’una manera més equilibrada”.