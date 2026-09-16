El conseller delegat de Seat i Cupra, Markus Haupt, ha volgut tancar la porta a l’escenari més temut pels treballadors de Martorell: la pèrdua d’activitat i d’ocupació a la fàbrica catalana. En una entrevista a El Periódico, Haupt assegura que “el futur de Seat està assegurat” i garanteix que no es perdran llocs de feina a la companyia. El missatge arriba després de mesos d’incertesa sobre el futur de la marca Seat dins del grup Volkswagen i en plena transformació de la indústria de l’automòbil cap al vehicle elèctric.
Seat S.A., que agrupa Seat i Cupra, dona feina directa a unes 13.000 persones i genera uns 100.000 llocs de treball indirectes. La dimensió de Martorell explica que qualsevol decisió del grup Volkswagen sobre la seva estratègia de marques tingui una traducció industrial que va molt més enllà de la fàbrica. Haupt defensa ara que la prioritat és que la planta treballi a plena capacitat, perquè és amb més volum de producció quan pot mantenir una estructura de costos competitiva.
2.500 vehicles al dia el 2030
L’objectiu que fixa el conseller delegat és que Martorell arribi al 2030 produint uns 2.500 vehicles al dia. Per aconseguir-ho, la companyia confia especialment en Cupra, la marca que Volkswagen ha decidit convertir en la gran palanca de creixement i sobre la qual recau també bona part de l’aposta per l’electrificació. “La marca que hem decidit electrificar és Cupra”, ha explicat Haupt, en referència als objectius de reducció d’emissions que ha d’afrontar el grup.
Aquesta aposta permet entendre el nou equilibri dins de Seat S.A. Cupra, nascuda com una derivació esportiva de Seat, s’ha convertit progressivament en una marca amb vocació global i amb un posicionament més proper al segment premium. Seat, en canvi, manté un perfil més vinculat al mercat generalista i, segons Haupt, disposa d’un full de ruta almenys fins al final de la dècada, amb actualitzacions de models com l’Eivissa i l’Arona. El futur de la marca més enllà del 2030, però, continua sense estar definit.
La incertesa s’explica en bona part pel cost de la transició tecnològica. Haupt admet que electrificar ara tota la gamma Seat requeriria una inversió molt elevada per al grup Volkswagen i per a la mateixa companyia. Per això, l’estratègia passa per concentrar recursos en Cupra i preservar alhora la competitivitat industrial de Martorell.
El context econòmic de la companyia ofereix, en qualsevol cas, alguns elements de suport al missatge de tranquil·litat. Seat i Cupra van tancar el primer semestre del 2026 amb un benefici operatiu de 122 milions d’euros, 84 milions més que en el mateix període de l’any anterior. La dada arriba després d’un 2025 en què la companyia va assolir un rècord històric de vendes, però amb un benefici d’únicament un milió d’euros, molt per sota de les expectatives.
La millora dels resultats reforça la necessitat de mantenir el volum de producció i de guanyar marge en un sector sotmès a una forta pressió de costos. La competència dels fabricants xinesos, la transició cap al vehicle elèctric i la necessitat de reduir emissions obliguen els grans grups automobilístics europeus a revisar models industrials i gammes. En aquest escenari, Haupt també descarta, almenys de moment, una entrada de l’Estat espanyol en el capital de Seat S.A. La possibilitat havia estat sobre la taula en les últimes setmanes com una eventual via per reforçar el compromís públic amb una indústria considerada estratègica, però tant la companyia com el Govern espanyol han refredat aquesta opció.
Però el missatge de Haupt no resol totes les incògnites. Sobretot perquè garantir l’ocupació actual no equival a haver definit el futur de la marca Seat a llarg termini. La companyia té recorregut assegurat durant aquesta dècada, però Volkswagen encara haurà de decidir com encaixa Seat en la seva estratègia de marques quan la transformació cap a l’electrificació sigui molt més avançada.
De moment, el full de ruta passa per una combinació clara: Cupra com a motor de creixement i electrificació, Seat mantenint la seva actual gamma i Martorell buscant el màxim nivell d’activitat. La capacitat de la fàbrica catalana per mantenir volum i competitivitat serà, així, una de les claus perquè la promesa de Haupt —que no es perdran llocs de feina— es pugui sostenir també en els pròxims anys.