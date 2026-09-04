El Govern català ha aunciat que mourà fitxa per preservar el futur de Seat davant la incertesa oberta pel pla de reestructuració de Volkswagen. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que l’executiu farà “tot el que faci falta” per defensar la continuïtat de la indústria automobilística i dels llocs de feina vinculats a la companyia, mentre el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha reivindicat el compromís del Govern amb el sector i amb els treballadors.
Illa ha confirmat que la Generalitat manté converses amb les cúpules de Volkswagen i Seat a Catalunya per conèixer de primera mà els plans del grup alemany i defensar els interessos de la planta de Martorell. “Tenen el nostre suport. El Govern farà tot el que estigui a la mà per preservar la indústria catalana i els llocs de treball”, ha afirmat el president.
Les declaracions arriben després que Volkswagen aprovés el seu pla de reestructuració fins al 2030, amb una reducció de 50.000 llocs de treball a escala global i importants ajustos dins del grup. El futur de Seat, però, no ha quedat concretat, fet que ha disparat la preocupació sobre la continuïtat de la marca i el paper que tindrà dins del conglomerat alemany.
En aquest context, el conseller Sàmper ha volgut transmetre un missatge de compromís institucional amb un sector considerat estratègic per a l’economia catalana. El conseller ha remarcat el suport del Govern a l’automoció i als seus treballadors davant un escenari d’incertesa que pot tenir conseqüències que vagin molt més enllà de la fàbrica de Martorell.
Un ecosistema empresarial en perill
La preocupació no se centra únicament en la marca Seat, sinó en tot l’ecosistema industrial que s’ha construït al seu voltant durant dècades. La planta de Martorell és un dels principals motors industrials del Baix Llobregat i arrossega una extensa xarxa de proveïdors, empreses auxiliars i ocupació indirecta. Seat i Cupra compten amb més de 13.000 treballadors a Catalunya, segons les dades recollides en informacions recents sobre la companyia.
La situació arriba, a més, en plena transformació del sector automobilístic europeu, marcat per la transició cap al vehicle elèctric, la competència creixent dels fabricants xinesos i la necessitat dels grans grups d’automoció de reduir costos. Volkswagen ha justificat els seus ajustos precisament per recuperar competitivitat i rendibilitat en un mercat cada vegada més exigent. La planta de Martorell afronta així una nova etapa després d’haver concentrat en els darrers anys bona part de l’estratègia d’electrificació del grup. El llançament de nous models elèctrics havia estat presentat com una aposta de futur per a la fàbrica i per al conjunt de l’ecosistema català de l’automoció.
Ara, el Govern vol evitar que la reestructuració de Volkswagen acabi convertint-se en una amenaça per a un dels grans pilars industrials de Catalunya. La Generalitat situa sobre la taula la defensa de Seat, però també la necessitat de preservar el conjunt de llocs de treball i activitat econòmica que depenen de la companyia.