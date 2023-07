Els actius de Santacreu per retornar la Cambra a l’establishment

L’independentisme ja té rival oficial a la contesa per mantenir la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. L’ex conseller delegat de DKV i exvicepresident de l’entitat empresarial Femcat Josep Santacreu liderarà l’alternativa de l’establishment a Eines de País/Un Pas Més, tot i que ho farà sense totes les armes electorals a la seva disposició. Segons la llista presentada pel candidat aquest mateix dilluns a l’auditori del Cercle d’Economia, Va d’Empresa -així s’anomena la proposta de l’establishment per recuperar la Cambra– no ha agrupat tots els negocis necessaris per completar la butlleta, i només optarà a 46 dels 52 escons que se sotmetran a sufragi el pròxim 20 de setembre. Sense noms propis -només ha confirmat les empreses que plantaran batalla electoral als independentistes, no els seus candidats- Santacreu no compta amb alguns dels grans rivals dels principals valors d’Eines. Tot i això, el candidat es reivindica com “la millor opció per defensar els interessos dels empresaris de Catalunya”.

Per a optar a la presidència, Santacreu es presentarà de la mà de la Fundació Finestrelles, dedicada a l’assistència i acompanyament a persones amb discapacitat intel·lectual. El tercer sector ha entrat amb força en aquestes eleccions a la Cambra de Barcelona; Eines de País, de fet, reivindica sempre que pot la inclusió entre els seus candidats de la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral, amb la seva directora, Esther Jolonch, com a cara visible al ple. El moviment busca agrupar el prop del 3% del PIB que representa l’economia social al país. Si bé la llista independentista es resisteix, com ja va fer fa quatre anys, a comunicar prèviament qui lideraria l’executiva de la corporació en cas que revalidin la majoria al plenari, l’actual presidenta, Mònica Roca, torna a ocupar un lloc destacat a tots els actes d’Un Pas Més. Roca, que opta a la reelecció de la mà de la seva empresa Isardsat, tindrà enfront la prestadora de serveis financers i immobiliaris Tecnotramit, presidida per Miquel Argelich.

Alguns dels noms més destacats de la llista independentista tindran enfront grans grups de negoci amb operacions a Barcelona. En aquesta situació es troba l’actual vicepresident de la corporació i un dels homes forts de la llista d’Eines de País, Toni Fitó. Candidat amb l’empresa Pere Quart, Fitó tindrà enfront l’única IBEX de la llista de Santacreu: la immobiliària Colonial. La cotitzada de Juan José Bruguera (president) i Pere Viñolas (CEO) torna a optar al seu escó després que el mateix conseller delegat, membre de la llista de Carles Tusquets el 2019, ocupés fa quatre anys el tercer dels tres escons que corresponen al seu sector. Val a dir que Colonial aprofita l’oficina corporativa que manté a Barcelona per optar a la seva vocalia en aquests comicis; en tant que, d’ençà del 2017, la seva seu social es troba al madrileny Paseo de la Castellana. També pateix el desequilibri amb una gran empresa un dels fitxatges polítics dels independentistes, l’expresident d’Esquerra Republicana de Catalunya Joan Puigcercós. Enfront tindrà el gegant de les infraestructures Comsa, presidit per l’empresari Jorge Miarnau. Similar serà l’elecció per a Ficosa, que mitjançant una de les empreses del grup, Fico Cables S.A., provarà de prendre l’únic escó de l’epígraf de materials de transport a l’expresident de la Cambra i diputat de Junts al Parlament Joan Canadell; que en aquesta ocasió representa la firma Ictineu Submarins.

Una de les candidates d’Eines que no competirà amb ningú associat a la llista de Santacreu és la restauradora Ada Parellada -un dels flamants fitxatges dels de Roca i Fitó, que el 2019 va concórrer en les llistes de 50a50-. Al seu epígraf, Promoción Hotelera Layetana, es disputarà amb l’empresa de Parellada, BCN Rosellon SL, un únic seient al plenari. El CEO de La Mallorquina i president de Barcelona Oberta Gabriel Jené també va jugar a un dels equips rivals el 2019 -anava a la llista d’Enric Crous avalada per Pimec- i enguany opta a un seient al ple de la mà de l’oficina d’arrendament de locals i habitatges Invesjel. Al seu grup competeixen per Va d’Empresa negocis més modestos; com ara la immobiliària Fincas Blanco o el vehicle d’inversió Santomera Bay.

Imatge dels principals candidats d’Eines de País a la Cambra de Barcelona / ACN

Llista incompleta

Els punts cecs de la llista de Santacreu són, segons el mateix presidenciable, intencionats. Qüestionat per la incapacitat d’aplegar 52 candidats, el que fora conseller delegat de DKV ha assegurat que renuncien a presentar batalla a cinc epígrafs “no podien presentar ningú millor que els independents”, als que animen a treure l’escó als representants independentistes i dels que buscaran el suport passades les eleccions. És el cas de dos dels gegants empresarials de les eleccions, Saba Aparcaments i Banc Sabadell, que opten a una vocalia al marge de les dues propostes enfrontades. La companyia d’infraestructures presidida per Salvador Alemany, però, reivindica la seva total independència. Segons confirmen des de l’empresa a Món Economia, “no anem dins de cap llista ni donarem suport a cap llista. Saba es presenta com a actor independent per representar i defensar el sector dels aparcaments des de la neutralitat. I així seguirem”. Per optar a aquesta representació, l’empresa d’Alemany s’enfrontarà a un dels pesos pesats d’Eines, el CEO i fundador de Parlem Telecom, Ernest Pérez-Mas. La mateixa posició reclama per a si el banc presidit per Josep Oliu, que nega qualsevol acord o conversa prèvia amb cap de les dues candidatures oficials. “Volem representar al ple els interessos del sector bancari”, etziben. El Sabadell es disputarà un dels epígrafs del grup de serveis financers amb Jaume Miquel March, president de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, que ocuparia l’escó per Eines de País.

També consta entre els independents entre els que buscarà la confiança la cadena de supermercats Bon Preu, que fa quatre anys ja va assolir el seu escó sectorial encapçalada pel director general Joan Font. Tot i que de cara a aquests comicis la companyia no ha fet públic cap posicionament oficial, des de d’Eines preveuen que la cadena de distribució alimentària podria emular l’estratègia de les anteriors eleccions i mantenir la neutralitat -en aquest cas fora de tota llista- fins que es coneguin els candidats a la presidència. Més enllà dels cinc no-alineats amb què Santacreu se sentiria còmode, val a dir, Va d’Empresa ha deixat buit un epígraf sense cap alternativa: al que agrupa mitjans i agències de comunicació només han presentat una empresa -el portal d’esports i negoci 2Playbook- per ocupar dos seients. Es tracta, de fet, de les vocalies a les que opta el membre del corrent crític d’ERC Col·lectiu Primer d’Octubre Joan Puig, en representació de Catmèdia Global.

Eines rebat les acusacions

Des d’Eines de País, en primera instància, lamenten la negativa de la candidatura de Santacreu a celebrar els debats sectorials, territorials i generals. Consultat per aquest diari, Fitó s’ha mostrat sorprès pel rebuig des de Va d’Empresa, atès que a les eleccions del 2019 “tots els candidats van participar” en discussions programàtiques similars. En aquest sentit, els independentistes reclamen mantenir una “Cambra oberta i propera al teixit productiu”, com la que asseguren haver construït en els darrers quatre anys. Contraposen, en paraules de Fitó, “una Cambra del passat amb una del segle XXI”. Santacreu, de fet, havia estat membre del plenari durant la criticada presidència de Miquel Valls, de qui durant la presentació ha destacat una “gestió econòmica exemplar” de l’organisme.

Fitó, per altra banda, ha matisat l’explícita crida de Santacreu a la cooperació amb les patronals en l’exercici de la tasca cameral. Si bé des d’Eines reconeixen la perfecta legitimitat que empreses que siguin membres d’associacions empresarials privades entrin al plenari -el mateix vicepresident és membre de Pimec-, rebutgen que “una patronal, a través de membres del ple, intenti controlar la Cambra de Comerç”. Tant la mateixa Pimec com Foment tenen, recorda, els seus propis seients adjudicats al ple mitjançant els sis escons que enguany es repartiran a parts iguals. Cal recordar que a les llistes de Santacreu hi ha representats fins a dos vicepresidents de la patronal catalana de la petita i mitjana empresa: Alex Goñi i Emili Roussaud -o com a mínim la seva empresa, Factor Energia, que s’enfrontarà per l’escó que hi correspon amb Agbar i la Catgas de Pere Gran-. Davant les acusacions de “politització” de la institució, Fitó ha reivindicat, de fet, el rol en l’elaboració de “polítiques econòmiques” que té la Cambra de Barcelona. “I per a nosaltres, la millor política econòmica és un Estat Propi”, ha reiterat.