La nord-americana Dynatrace crearà 180 nous llocs de treball a Barcelona

L’empresa tecnològica nord-americana Dynatrace ha anunciat aquest dilluns que crearà fins a 180 nous llocs de treball a Barcelona, on la companyia ja té ubicat el seu centre d’R+D per a tot el Sud d’Europa. La multinacional, que cotitza a la borsa de Nova York, ja dona feina a 220 treballadors a la capital catalana i està especialitzada en el desenvolupament de solucions d’intel·ligència artificial per garantir el funcionament dels serveis digitals d’altres empreses.

Segons ha informat la companyia, la majoria dels nous llocs de treball que es crearan a Barcelona són enginyers especialitzats en el desenvolupament de software tot i que també s’incorporaran perfils vinculats als àmbits de les finances, els recursos humans o altres àrees de negoci. Amb la seu central als Estats Units i el principal centre d’R+D ubicat a Linz (Àustria), Dynatrace compta actualment amb 4.200 treballadors a escala internacional.

Aquest anunci l’han fet el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i el Lab Lead Barcelona de la companyia nord-americana, Pol Fenollar, després de mantenir una reunió de treball i visitar el centre d’R+D de 3.000 m² ubicat a la Torre Glòries de Barcelona. L’acte ha tingut lloc amb motiu de la celebració del cinquè aniversari de la companyia a Catalunya.

Després de la reunió, el conseller Torrent ha qualificat de “magnífic” aquest anunci “per la creació d’ocupació de qualitat, de llocs de treball amb perspectives de futur, i perquè ens ajuda a consolidar l’ecosistema tecnològic del nostre país”. En aquesta línia, Torrent ha recordat que Catalunya ja compta amb la xifra rècord de 9.155 filials d’empreses estrangeres, i ha afirmat que la Generalitat continuarà “donant suport a projectes de valor estratègic com el que representa Dynatrace”. “Continuarem treballant per facilitar i atraure inversions d’alt valor estratègic pel futur de l’economia catalana, pel futur del nostre sistema productiu, pel futur dels catalans i les catalanes”, ha conclòs.

Per la seva banda, el Lab Lead Barcelona, Pol Fenollar, ha destacat que “Barcelona és una ubicació important per a Dynatrace”, ja que l’empresa ha crescut molt a la capital catalana des que va obrir la primera oficina amb un equip de 15 persones. A més, Fenollar ha assegurat que esperen “ampliar la nostra petjada a Barcelona i enfortir les nostres relacions amb la comunitat local de la qual formem part”.