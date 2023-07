Els economistes eleven les previsions de PIB i s’alineen amb Moncloa

El Consell General d’Economistes (CGE) torna a elevar les seves previsions per al creixement del PIB de l’Estat el 2023. L’entitat presidida pel català Valentí Pich assegura en el seu darrer Observatori Financer que l’economia espanyola accelerarà un 2,1% durant el present exercici, tres dècimes per sobre de les seves darreres estimacions (1,8%). D’aquesta manera, els economistes s’afegeixen a la resta de grans organismes econòmics de l’entorn en una millora del producte interior brut que confirmaria els càlculs que Moncloa va fer servir per elaborar els pressupostos.

Segons l’entitat, el creixement del PIB durant el segon i el tercer trimestre d’enguany serà similar al del primer –és a dir, se situarà entre el 0,5 i el 0,6%–. D’aquesta manera, el mercat espanyol acabarà de superar els nivells d’activitat anteriors a la pandèmia, després d’assolir-los definitivament entre el gener i el març.

El bon avenç macroeconòmic, però, no sembla reflectir-se a la base del teixit econòmic. El creixement del PIB, segons el CGE, estaria “desentonat” amb la capacitat econòmica i de consum de pimes, autònoms i consumidors. Per als economistes, tant petites empreses com famílies espanyoles pateixen “les polítiques recessives amb alts tipus d’interès, alta inflació i contenció salarial”. El creixement de l’economia espanyola, doncs, no estaria arribant als ciutadans de l’Estat.

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño / Eduardo Parra – Europa Press

Inflació a la baixa

Un dels esculls per acabar d’aterrar el desenvolupament macro espanyol són els encara disparats preus de molts dels productes bàsics, principalment els aliments. Segons les dades avançades de l’INE, durant el mes de juny l’IPC de l’Estat hauria baixat del 3% per primer cop en més de dos anys; uns nivells inflacionistes que, segons el Consell, es mantindrien durant tot el cus. Per als de Pich, l’índex es quedaria a finals d’any entre el 3 i el 3,5%. En comparació amb l’Eurozona, el mercat espanyol hauria retallat l’evolució dels preus en un 3,6%. Tot i això, alerten, la subjacent encara es manté per sobre de la que pateixen els socis europeus, amb un diferencial positiu del 0,9%.

Bona evolució laboral i fiscal

Els baixos preus respecte de la competència, asseguren els economistes, haurien millorat les exportacions espanyoles –que han assolit, amb Catalunya al capdavant, xifres rècord durant tot el curs–. Així, el sector exterior fa avançar el teixit de negoci a un ritme que permet una contenció encara més pronunciada de l’atur. Segons el darrer Observatori Financer del CGE, la desocupació a Espanya cauria fins al 12,6%, encara el doble que a l’Eurozona però una dècima menys que en les anteriors estimacions.

Tornant a qüestions macroeconòmiques, Pich ha anunciat que el Consell redueix també les seves previsions per a la ràtio de deute sobre PIB. Segons el darrer informe, el passiu espanyol cauria el 2023 fins al 111,5% del producte interior brut, un punt i mig menys que en l’anterior previsió. Tot i això, els membres de l’organisme romanen “preocupats per l’alt volum de deute”. També de dèficit públic: el CGE manté el balanç negatiu de l’Estat en un 4,4%, prop d’un punt i mig per sobre de la referència del 3% establerta per la Unió Europea.