Oshun, l’empresa que vol digitalitzar el món del tatuatge des de Barcelona

El sector del tatuatge, a priori, sembla impossible de digitalitzar. Si un client vol tintar-se la pell, només ha d’anar a un estudi i demanar hora, un tràmit senzill. Ara bé, fa tres anys una emprenedora catalana, Casandra Vicente, va decidir deixar-ho tot per tirar endavant Oshun, un marketplace de body art on els clients d’arreu del món poden buscar i seleccionar l’artista que més els agradi per estampar-se a la pell allò que els ha d’acompanyar per tota la vida. El principal objectiu de Vicente era digitalitzar el sector i connectar l’oferta amb la demanda. Actualment, l’empresa és reconeguda a la indústria gràcies a la seva implicació amb l’ecosistema i les seves múltiples col·laboracions en l’àrea de formació d’artistes i el suport en convencions, entre d’altres.

Un cop arribat a aquest estadi, aquesta companyia nascuda a Barcelona ha decidit fer un pas més i apostar per incorporar la tecnologia blockchain. Ho ha fet a través d’una col·lecció amb la galeria d’art digital Mito des d’on volen donar suport als artistes del tatuatge perquè el seu art arribi a nous horitzons publicant noves col·leccions de body art cada dues setmanes. En aquest nou projecte Oshun permet que diversos “artistes únics i especials” —assegura Vicente— puguin vendre els seus dissenys no només per a tatuar sinó com un NFT.

Segons explica Vicente a Món Economia aquest nou projecte de la start-up catalana, arriba amb la voluntat de digitalitzar tant les peces concretes com el catàleg de dissenys dels artistes. A més, la CEO d’Oshun també recorda que aquest nou projecte també busca facilitar que els potencials clients comprin el producte perquè es pot pagar tant amb criptomonedes com amb euros o dòlars. A més de comprar el tatuatge, afegeix Vicente, el comprador final de l’obra té dret a una cita preferent per tatuar-se, rep l’NFT de l’obra i una làmina a cada que es pot convertir en un quadre. A més, recorda que en tenir l’únic NFT en un futur no tan llunyà el podràs incloure, per exemple, en els teus avatars al multivers perquè t’aportarà “identitat digital”. Tot i aquesta facilitació de tot el procés, Vicente reconeix que aquest producte va dirigit a aquella gent que coneix molt el sector, ja que són obres molt exclusives.

Revenda de tatuatges

En tractar-se de productes NFT, en aquesta equació també hi entra la revenda. Vicente explica que, des del seu punt de vista, hi ha la possibilitat que alguns col·leccionistes comprin tatuatges, però que mai els arribin a executar i allò sigui una obra d’art digital i que, per tant, augmenti el seu valor amb els anys. Alhora, també assegura que amb cada venda l’artista rebrà un percentatge de l’obra, com quan es posa una cançó a la ràdio.

Ronda de 150.000 euros

A més d’aquest nou impuls a Oshun, la companyia catalana també ha anunciat aquesta setmana el tancament d’una inversió de 150.000 euros. Segons assegura Vicente, aquesta nova inversió anirà destinada a millorar la tecnologia de la companyia i fer un pas més cap començant a usar la tecnologia blockchain en els pròxims projectes.

Aquest finançament arriba en un moment crucial tant per a Oshun com per a la indústria en conjunt. Segons les dades més recents, Europa va liderar el creixement global del sector del tatuatge durant l’any 2022, i ara, l’estat es col·loca com el tercer país europeu amb el volum més gran de cerques relacionades amb tatuatges a internet.