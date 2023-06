Apple reconquereix els 3 bilions de dòlars de capitalització

Apple ha tornat a superar els 3 bilions de dòlars de valor en borsa aquest divendres. Un any i mig després, la multinacional nord-americana ha tornat a atrapar la xifra que ja va poder assolir el gener de l’any 2022, encara que llavors la companyia no va poder mantenir aquesta capitalització al tancament de la sessió. En aquesta ocasió, els títols d’Apple han escalat més d’un 1,5% el preu després de l’obertura de Wall Street per a superar sobradament els 190,73 dòlars per acció que han permès apujar la capitalització de l’empresa fins aquests 3 bilions de dòlars. Concretament, abans de complir-se la primera hora de negociació a Nova York, les accions d’Apple s’han revalorat un 1,59% per a cotitzar en 192,67 dòlars.

Des de principi d’any les accions d’Apple s’han revalorat més d’un 53%, permetent a la multinacional augmentar en més de mil milions de dòlars la seva capitalització. Per arribar fins a aquesta capitalització Apple ha hagut de passar per molts estadis. Per exemple, l’any 2007, just abans de llançar al mercat el primer iPhone les accions d’Apple cotitzaven per sota de 9 dòlars. Més d’una dècada després, el 19 d’agost de 2020, la companyia fundada per Steve Jobbs es va convertir en la primera empresa nord-americana cotitzada a aconseguir els 2 bilions de dòlars de valoració.

El 2 d’agost de 2018, Apple es va convertir en la primera companyia nord-americana i en la primera empresa privada cotitzada a aconseguir cotitzar per sobre del bilió de dòlars de valoració, més d’una dècada després que PetroChina aconseguís una capitalització de tretze dígits després del seu debut en la Borsa de Xangai el novembre de 2007.

Respecte a la resta de grans tecnològiques estatunidenques, Microsoft se situa alguna cosa per sobre dels 2,5 bilions de dòlars de valor en Borsa (2,33 bilions d’euros), mentre que Alphabet (Google) supera els 1,5 bilions (1,38 bilions d’euros).

Del seu costat, el valor en els mercats d’Amazon és d’1,34 bilions de dòlars, mentre Meta, la matriu de Facebook, capitalitza per sobre de 730.000 milions de dòlars.