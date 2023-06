La taxa d’atur de l’eurozona se situa en mínims històrics

La taxa d’atur de l’eurozona continua baixant a cada mes que passa. Segons les últimes dades publicades aquest divendres l’atur va ser del 6,5%, el que es tradueix com el seu nivell més baix de tota la sèrie històrica. Alhora, en el conjunt de la UE s’ha marcat un altre mínim històric, però del 5,9%, segons les dades publicades per Eurostat. D’aquesta manera, la taxa de desocupació de l’eurozona es va situar nou dècimes per sota del nivell previ a la pandèmia, ja que el febrer de 2020 la desocupació entre els països de l’euro era del 7,4%.

L’oficina estadística europea calcula que unes 12,9 milions de persones estaven a l’atur durant el maig, dels que 11,01 milions es trobaven en la zona euro. Això suposa un descens mensual de 75.000 aturats a la UE i de 57.000 en la zona euro. Entre els Vint-i-set, les majors taxes d’atur van correspondre a Espanya, amb un 12,7%; Grècia, amb un 10,8%; i Itàlia, amb un 7,6%, tres habituals en aquest rànquing. Per contra, les menors xifres de desocupació es van observar a República Txeca, amb un 2,4%; Polònia, amb un 2,7%, i Malta, amb un 2,8%.

En el cas dels menors de vint-i-cinc anys, la taxa d’atur de la zona euro es va mantenir al maig en el 13,9%, mentre que en el conjunt de la UE la dada va pujar una dècima, fins al 13,9%. En termes absoluts, el nombre de joves desocupats a la UE va aconseguir en el cinquè mes de l’any els 2,69 milions de persones, dels quals 2,22 milions corresponien a l’eurozona. En el cas d’Espanya, el maig de 2023 es van comptabilitzar 3,007 milions de persones sense ocupació, de les quals 472.000 eren menors de vint-i-cinc anys. D’aquesta manera, la taxa d’atur de juvenil d’Espanya va ser del 28,4%, la més alta entre els Vint-i-set, per davant de Grècia i Itàlia.

336.103 aturats a Catalunya

Si mirem el cas de Catalunya, cal recordar que durant el mes de maig es van registrar un total de 336.103 aturats, segons va assegurar el Ministeri de Treball. Aquesta dada va suposar un descens del 0,79% respecte al mes d’abril. Aquests resultats es tradueixen en el fet que l’atur català continua en mínims al mes de maig des de fa quinze anys.

Els serveis van ser el sector en el qual més va caure l’atur al maig a Catalunya, amb 1.844 aturats menys respecte a abril. En la indústria, l’atur es va reduir en 403 persones; en l’agricultura, en 272; i en la construcció, en 180, mentre que els aturats sense ocupació anterior van augmentar en 7.