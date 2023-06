La inflació a Europa cau al 5,5% per l’abaratiment de l’energia

La inflació continua baixant progressivament a Europa. Segons les últimes dades publicades aquest divendres per Eurostat, l’IPC de la zona euro ha caigut sis dècimes al juny en comparació amb el mes anterior, assolint una taxa del 5,5%, enfront del 6,1% de maig. Amb aquesta xifra el Vell Continent registra el menor encariment dels preus des de gener de 2022, just abans de l’esclat de la guerra a Ucraïna. El principal causant de la caiguda dels preus d’aquest mes de juny arriba principalment per la caiguda del cost de l’energia.

Per l’altre costat, els aliments frescos s’han encarit un 9%, sis dècimes per sota de la dada del mes anterior. En la mateixa línia s’han comportat els serveis, un sector en el qual els preus van pujar un 5,4% interanual durant el juny. Al mateix temps, els béns industrials no energètics es van encarir tres dècimes menys que el mes anterior, amb una pujada del 5,5%.

Si s’exclouen els preus energètics de l’equació de la inflació, però les dades no són tan positives, ja que la inflació se situaria en el 6,9%, enfront del 7% del mes anterior. Tot plegat porta al fet que la taxa d’inflació subjacent de la zona euro —que s’havia moderat a l’abril i maig— ha tornat a accelerar-se i ha augmentat fins al 5,4%. Aquesta dada reforça les intencions del Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE), que ja ha anunciat que mantindrà l’actual cicle de pujades dels tipus d’interès.

Espanya, líder en inflació a Europa

Si ens mirem la inflació per països de la zona euro, les menors taxes d’inflació s’ha donat a Luxemburg (1%), Bèlgica i Espanya (tots dos 1,6%). Per l’altra banda, les pujades de preus més intenses s’han registrat a Eslovàquia (11,3%), per davant d’Estònia (9%) i de Croàcia (8,3%).

Del seu costat, entre les majors economies de l’euro, la taxa d’inflació d’Alemanya ha pujat al 6,8%, enfront del 6,3% de maig, mentre que a França i Itàlia ha baixat al 5,3% i el 6,7%, respectivament.

La taxa d’inflació harmonitzada d’Espanya de l’1,6% amplia el diferencial de preus favorable respecte de la mitjana de l’eurozona a 3,9 punts percentuals des dels 3,2 del mes anterior.