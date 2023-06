L’e-commerce va superar els 72.000 milions de facturació el 2022 a l’estat

Amb l’arribada de la pandèmia el comerç electrònic va viure un abans i un després. Des d’aleshores és molta més la gent la que de manera habitual compra a través d’internet i així es reflecteix en les dades. Segons ha informat aquest divendres la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), durant el 2022 l’e-commerce va superar els 72.000 milions d’euros a tot l’estat, la qual cosa va suposar un increment interanual del 25%. A tall d’exemple, només en el quart trimestre de l’any el comerç electrònic va créixer un 16,2%, fins als 19.650 milions.

Si mirem aquestes estadístiques per sectors, el que més ingressos va suposar durant l’últim trimestre del 2022 va ser el de les agències de viatges i els operadors turístics, amb el 7% de la facturació total. Per darrere hi ha la moda, amb un 6,9% del total, i el de transport aeri, amb un 5%. Pel que fa al volum de transaccions, es van registrar més de 375 milions en l’últim trimestre de 2022, amb un creixement interanual del 12,4%. En concret, els jocs d’atzar i les apostes lideraven el rànquing amb un 7,4% del total d’operacions.

Balança comercial negativa

Tot i el gran volum de facturació d’aquest tipus de comerç a l’estat, la balança comercial —la diferència entre el que es compra des de l’estranger i el que es compra des de l’estat a l’estranger— va tornar a ser negatiu. Concretament, el dèficit va ser de 9.388 milions d’euros. Per nombre de transaccions, el 35,6% de les compravendes van tenir com a destí l’estat espanyol mentre que el 64,4% l’estranger.

Quant al volum de negoci de les transaccions amb origen a l’estat i dirigides cap a l’exterior, aquest va ser d’11.424 milions d’euros, un 12,5% més que en el quart trimestre de 2021. D’altra banda, el 93,7% de les compres cap a l’exterior es van realitzar en comerços situats a la Unió Europea.

Les branques d’activitat amb major volum de negoci exportador van ser les peces de vestir (9,9%), els serveis auxiliars a la intermediació financera (6,3%) i els jocs d’atzar i apostes (5,5%). A més, les compravendes des de l’exterior van registrar una facturació de 2.036 milions d’euros, amb un increment interanual del 30,9%. D’aquestes, el 59,9% de les compres van venir des de la Unió Europea. Destaca el cas de les àrees d’activitat relacionades amb el sector turístic, que van acaparar el 55,9% de les compres des de l’exterior amb Espanya.

Sobre els ingressos de comerç electrònic dins d’Espanya, les xifres de la CNMC mostren que aquests van ascendir un 18,9% en comparació amb el mateix període de 2021, fins als 6.190 milions d’euros. Van liderar la facturació dins d’Espanya l’administració pública, impostos i seguretat social (9,5%).