Catalunya es conjura per ser la referència europea dels semiconductors

Catalunya vol ser un dels actors principals de la futura indústria dels semiconductors europea. Per aconseguir-ho ha constituït aquest dijous l’‘Aliança de semiconductors i xips de Catalunya’, una iniciativa publicoprivada que té per objectiu de liderar la transformació i consolidació d’aquest sector a Europa. L’Aliança compta amb la participació de diferents departaments de la Generalitat, a més d’agents públics i privats que col·laboraran per enfortir l’ecosistema i la industrialització dels xips i els semiconductors.

A més de constituir aquesta nova aliança nacional, l’acte també ha servit, segons ha informat el Govern en un comunicat, per validar un full de ruta de l’agrupació publicoprivada amb una primera anàlisi d’oportunitats i reptes per al sector. Aquí també s’hi inclouen les principals línies estratègiques a seguir i una proposta preliminar d’actuacions clau per al país. Dit d’una altra manera, aquesta Aliança se centrarà en la promoció, el creixement i la consolidació de l’ecosistema de semiconductors, la microelectrònica, la fotònica i la quàntica a Catalunya per assolir una economia competitiva, innovadora i sostenible de cara a les pròximes dècades. De fet, cal recordar que el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ja va assegurar a aquest diari que aquest ha de ser un dels sectors que més s’ha d’impulsar a Catalunya els pròxims anys.

Aquestes principals línies estratègiques seran fonamentalment quatre, segons s’ha desprès de la primera reunió d’aquest dijous: l’enfortiment de la cadena de valor dels xips a Catalunya, la seva connexió internacional, la creació i atracció d’inversió productiva, i l’impuls del talent i la recerca.

Qui forma part d’aquesta nova aliança?

Aquesta nova aliança té un format publicoprivat, és a dir que hi són presents tant les administracions del país com les empreses capdavanteres dins del sector. En aquesta línia, estarà liderada pel departament d’Empresa i Treball, on residirà l’òrgan de governança d’aquesta nova iniciativa i que presidirà l’aliança. A més, també hi haurà la presència de les Conselleries d’Economia i Hisenda, de Recerca i Universitats, de Presidència i d’Acció Exterior i Unió Europea. A més, mitjançant ACCIÓ, es donarà el suport tècnic i administratiu necessari per al desenvolupament de les funcions de la Taula.

Per la banda de les empreses privades, l’aliança comptarà amb la participació de grans empreses com Cisco, IBM, Ideaded, IMASENIC, MPS, NXP i Semidynamics. A més, els principals centres de recerca i institucions del país també hi seran presents com la Cambra de Comerç de Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center (BSC), l’Institut de Microelectrònica de Barcelona, l’Institut Català de Nanociència o Nanotecnologia (ICN2), l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). Per acabar també hi participaran la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Impuls al sector

Tot aquest grup d’institucions i companyies privades buscaran impulsar diverses actuacions que tenen aplicacions en l’àmbit dels semiconductors, com ara el desplegament de programes de suport a projectes empresarials i tecnològics en l’àmbit de la microelectrònica. Per la part més administrativa, des de l’Oficina EU Next Generation d’ACCIÓ ajudarà al fet que les empreses i institucions puguin accedir a diverses convocatòries dels fons europeus, especialment, les vinculades al PERTE Chip.

Un altre dels aspectes rellevants que buscarà l’Aliança és enfortir les relacions i el posicionament de Catalunya a Europa, tot promovent la participació del país en iniciatives europees per al desenvolupament de l’ecosistema de semiconductors i xips. Per exemple, Catalunya ja és una de les regions impulsores de l’aliança de Regions Europees de Semiconductors que té l’objectiu d’impulsar el creixement i la competitivitat de la indústria dels semiconductors al continent a partir de l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques i de la cooperació entre les regions.

Incrementar la competitivitat de Catalunya

Durant l’acte de constitució, el conseller Torrent —encarregat de presidir l’acte— ha explicat que, amb la constitució de l’Aliança, arriba el moment de concretar les passes per “impulsar mesures que permetin incrementar la competitivitat de Catalunya” en la indústria dels semiconductors. “Comptem amb tots els elements per convertir-nos en un pol d’atracció i de generació de projectes vinculats al sector, i estic convençut que si avancem units assolirem els objectius que ens hem marcat”, ha conclòs.

Per la seva banda, la consellera d’Economia, Natàlia Mas, ha destacat que l’Aliança ha de servir per “fer de Catalunya un dels baluards d’una Europa que ha de recuperar sobirania tecnològica i energètica”. En aquest sentit, ha recordat que Catalunya té “projectes molt potents” sobre la taula, que s’activaran amb l’arribada dels fons NextGenerationEU i ha assegurat que des del Govern es vetllarà perquè “l’Estat acceleri d’una vegada per totes el PERTE dels xips”.

Finalment, el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, ha remarcat l’aposta del Govern “per l’àmbit dels semiconductors, que de la mà dels centres de recerca i de les empreses que hi operen està compromès a traduir les bones intencions en accions tangibles i accions transformadores”. El conseller, a més, ha subratllat que “convertir Catalunya en un pol de referència de la indústria dels semiconductors a Europa és un eix d’acció estructural de país per donar resposta efectiva als reptes econòmics i socials del futur”.

L’estat del sector a Catalunya

La conformació d’aquesta aliança arriba després de constatar que el sector és realment fort a Catalunya. Segons dades de l’estudi ‘Els semiconductors a Catalunya’ d’ACCIÓ, actualment hi ha 86 empreses del sector dels semiconductors que ocupen ja a 700 persones. Aquests treballadors se sumen als més 3.700 investigadors involucrats en projectes de recerca en el sector, de manera que aquest ecosistema ja està format per 4.400 professionals a Catalunya. Segons l’informe, el 81% de les empreses del sector a Catalunya són pimes i el 37% ja factura més de 10 milions d’euros anuals. En aquest sentit, el document apunta que la indústria dels semiconductors es troba en fase de desenvolupament a Catalunya i compta amb una gran projecció de creixement.

De fet, a la informació i dades recollides en aquesta anàlisi, cal afegir els nous projectes d’empreses anunciats els últims mesos per part de diverses multinacionals, com ara els de les nord-americanes Cisco i MPS. A més, la Generalitat està treballant, a través d’ACCIÓ, amb una cartera d’una vintena de potencials projectes d’inversió estrangera a Catalunya. Si es materialitzessin tots, suposarien una inversió addicional superior als 1.600 milions d’euros i la creació de 1.800 nous llocs de treball en els pròxims anys.