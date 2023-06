Atenció amb la lletra petita de la prohibició de rebre trucades ‘spam’

Les empreses tindran prohibit fer trucades spam a usuaris que no hagin donat el seu consentiment exprés partir d’aquest dijous. La nova Llei General de Telecomunicacions, que es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 29 de juny del 2022, preveu sancions en cas que les companyies incompleixin el dret dels usuaris a ni rebre trucades no desitjades amb finalitat comercial. No obstant això, les excepcions a aquesta nova normativa poden portar a certes confusions, ja que aquesta lletra petita sembla anul·lar la mateixa norma. Segons un comunicat, es considerarà una excepció els casos en què la trucada respongui a “interessos legítims”. També es considerarà lícit que una empresa amb qui l’usuari ha tingut una relació contractual faci trucades per oferir productes similars als contractats.

A partir d’aquest dijous, les empreses de telemàrqueting hauran de revisar les seves pràctiques, ja que el consentiment per rebre aquestes trucades haurà de ser “exprés i inequívoc” per part del consumidor. En cas de continuar rebent aquests contactes telefònics, l’usuari pot sol·licitar que es donin de baixa les seves dades i denunciar a l’autoritat. La llei contempla en els articles 108 i 109 que l’incompliment es considera una infracció lleu que es podria sancionar amb multes de fins a 100.000 euros.

No és la primera vegada que les empreses senten a parlar d’aquesta norma, de fet, ja fa un any que s’haurien d’haver adaptat a la mesura, la qual també inclou el dret a no rebre trucades automàtiques sense intervenció humana sense haver prestat el consentiment previ. L’objectiu principal d’aquesta nova llei -tot i que la lletra petita afavoreixi les empreses- és posar fi a la pràctica generalitzada de fer trucades comercials a números generats de forma aleatòria sense el consentiment previ de l’usuari s’aplicarà a totes les empreses i no només als call centers.

L’organització que s’encarregarà de sancionar

L’ens encarregat de sancionar les empreses que truquin amb finalitat comercial sense el consentiment previ serà l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) a l’Estat i no l’Agència Catalana del Consum (ACC) a Catalunya, ja que la normativa és estatal. Amb tot, l’organisme de la Generalitat recomana als consumidors que tinguin en compte que aquest consentiment a rebre trucades es dona sense ser-ne conscient en el moment d’acceptar els termes i condicions de les empreses, per exemple, quan es participa en sorteigs. Per aquest motiu, abans d’acceptar aquestes condicions, avisa que cal “revisar-ne detalladament el contingut”. Si bé és cert que abans res no impedia les trucades comercials, la lletra petita actual també deixa a l’aire les pràctiques que puguin dur a termes les empreses.