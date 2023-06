Un total de 41 persones físiques i jurídiques tenien un deute de 73,8 milions d’euros amb l’Agència Tributària de Catalunya a 31 de desembre del 2022, segons s’ha pogut veure a la nova llista anual publicada per l’organisme aquest dijous. A la llista de deutors hi continua l’empresa Playbadalona S.A, amb més de 10 milions d’euros pendents; i REC Madral Companyia d’Aigües SA, de Maçanet de la Selva, amb 7,5 milions d’euros. Ambdues empreses són les que acumulen més deute de Catalunya. Pel que fa a les persones físiques, destaca Montserrat Unanue Navarro, amb 3,1 milions d’euros; i Victor Juan Fontfreda, amb 2,3 milions d’euros. Tot i que la quantitat individual de diners entre la quarantena de deutors no és molt elevada, la suma del total supera els 70 milions d’euros.

La llista d’aquest any, inclou les persones que tenien un deute amb l’ATC fins a l’últim dia del 2022, però no les actuacions d’anys anteriors. D’aquesta manera, es dedueix que el nombre de deutors ha baixat des del 2021, ja que es van quantificar 51 persones amb deute, amb un total de 88,5 milions d’euros. La llista fa referència a deutes i sancions tributaris pendents de pagar a la hisenda pública catalana i que fan referència a tributs propis o cedits. Entre les societats, hi figuren també Moramar SA, amb un deute de 3,3 milions d’euros; Recreativos Caballero SL, amb 2,3 milions d’euros; Ibupe Rehabilitació S.A, amb 1,6 milions d’euros; o Comunitat d’Aigües SL, amb 1 milió d’euros; entre altres. Entre les persones físiques també hi ha Nancy Janneth Suárez Caceres i Enrique Trave Valls, amb 2,4 milions d’euros cadascú; Luis Ventura Elias, amb 1,5 milions d’euros; Francisco Vicente Ros, amb 1,4 milions d’euros; o Natividad Casanovas Solandes, amb 1,3 milions d’euros.

Inclosos tot i estar obert el període d’al·legacions

Aquesta llista és un esborrany del qual encara se li ha d’afegir les al·legacions que vulguin presentar els acusats. No obstant això, fins que el deute no estigui pagat al complet no s’elimina el nom de les persones i companyies catalanes d’aquest llistat. De fet, el mateix comunicat de l’ATC recorda que les persones o companyies que no estiguin d’acord amb aquesta publicació podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant del director de l’agència en el termini d’un mes. També, un recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, davant els jutjats contenciosos administratius, sense poder interposar-se simultàniament ambdós recursos.