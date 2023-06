Negreira i Malcom entren a la llista de morosos i Rato i Alves en surten

La llista de morosos de la Hisenda espanyola del 2022 s’ha publicat amb diverses novetats. Per la part de les entrades a la llista hi destaca l’ex-àrbitre de futbol José María Enríquez Negreira, relacionat amb un possible cas de corrupció en el món del futbol, així com l’exjugador del Barça, Malcom Oliveira. Per la part de les sortides, destaquen Kiko Matamoros, l’expresident de Bankia, Rodrigo Rato i els exjugadors del Barça, Samuel Eto’o i Dani Alves, aquest últim es troba actualment a la presó acusat d’agressió sexual.

Aquest és el desè llistat de morosos que publica el govern espanyol. En aquesta ocasió inclou un total de 15.200 milions d’euros en deute, el que suposa, un 14,1% menys respecte al llistat de l’any passat. Aquest deute es reparteix entre 6.076 deutors, un 13,7% menys, ja que encara que han entrat 630 nous deutors el deute dels quals suma 955 milions. Per altra banda, cal apuntar que 1.591 deutors han abandonat la llista.

D’acord amb el llistat de persones que deuen més de 600.000 euros a Hisenda que s’ha publicat aquest divendres, Negreira acumula un deute amb el fisc d’1,11 milions d’euros mentre que Malcom deu un total de 821.917 euros. Ara bé, els particulars no són els únics que han entrar a la llista de morosos. Entre les empreses hi destaca Toys ‘R’ Us Ibèria, amb un deute de 3,06 milions, i Pullmantur Cruises, amb 957.438 euros, que se suma a la seva matriu Pullmantur SA que acumula un altre deute de 817.397 euros. També s’incorpora al llistat el Club Esportiu Badajoz, amb un deute de 878.476 euros. Per contra, a més de Rato i Alves i Eto’o, també han saldat el seu deute amb l’estat entre les personalitats l’escriptor Ildefonso Falcones, l’empresari José María Aristrain o el cuiner Sergi Arola. Ara bé, que surtin de la llista no vol dir que deixin de ser morosos, ja que comences a entrar a la llista a partir dels 600.000 euros de deute.

Qui es manté a la llista?

Com ja hem dit, Rodrigo Rato ha pagat una part important del seu deute amb Hisenda, ara bé hi ha un altre banquer que encara no ho ha fet i, per tant, es manté com és Mario Conde. L’exbanquer encara deu a l’estat un total de 6,4 milions d’euros, el que suposa una reducció de poc més d’un milió. És el mateix cas que l’empresari Agapito García, que deu 15 milions d’euros. En aquest cas cal apuntar que és possible que el deute no s’arribi a pagar mai, ja que l’empresari està jubilat i es va arruïnar.

Per la part de les empreses, hi destaquen, per sobre de qualsevol sector, les immobiliàries i constructores. Aquí hi destaca Reyal Urbis, que ha reduït el seu deute fins prop de 294 milions, enfront dels 310 milions d’un any abans i es manté com el principal morós de l’estat. PEr la seva part Martinsa-Fadesa, que va protagonitzar la liquidació més gran de la crisi financera encara deu quasi 6 milions.

Una altra empresa fixa a la llista és l’extinta Abengoa, que encara deu més de 100 milions a través de diferents filials com Abenco Subministraments (30,9 milions) o Abengoa Abenewco, amb 26,7 milions.

A propòsit d’això, cal recordar que aquest any, el llistat ha estat marcat per la nova jurisprudència del Tribunal Suprem, que en sentències de gener i febrer passat va establir l’obligació que els deutes i sancions tributàries hagin de ser fermes per a la seva inclusió en la llista de morosos.