L’alemanya GEDIA anuncia una inversió de 12 milions a l’Alt Penedès

L’empresa alemanya GEDIA, especialitzada en la fabricació de components per al sector de l’automòbil, ha anunciat una nova inversió de més de 12 milions d’euros a la seva planta de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès). Concretament, la companyia iniciarà per obrir una nova línia de producció de components que anirà destinada al grup Volkswagen. En concret, l’empresa incorporarà nova maquinària especialitzada per a la fabricació del suport estructural metàl·lic per al panell d’instruments dels vehicles elèctrics.

Així ho ha anunciat aquest divendres el director general de GEDIA a l’estat, David Martín, durant l’acte de celebració dels vint-i-cinc anys de l’activitat de la companyia a Catalunya. A l’acte també hi ha participat la consellera de Territori, Ester Capella. La companyia compta amb el suport d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball, per als seus plans d’expansió a Catalunya.

Durant la seva intervenció, Martín, ha agraït el suport rebut dels seus “partners, de les associacions empresarials i educatives, i també de l’Administració durant aquests vint-i-cinc anys”. Alhora, ha reclamat “continuar donant suport a la indústria, amb instruments financers i amb agilitat, al nostre territori, ja que és la garantia de generació de valor i de riquesa per les generacions futures”.

Per la seva part, la consellera Capella ha explicat que “el sector de l’automoció està fent front a nombrosos reptes que tenen a veure amb la seva electrificació i la descarbonització: no només hem d’aconseguir reduir el consum de combustible durant el funcionament dels vehicles, sinó que ho hem de fer en el conjunt de tot el seu cicle de vida, des de l’inici de la seva fabricació”. Per això, ha assegurat que “projectes d’inversió com el de GEDIA són especialment importants perquè la indústria de l’automòbil viu una etapa de transició entorn del concepte de la mobilitat sostenible, una transformació imprescindible.

Més de 2.800 unitats al dia

Amb aquesta nova inversió a Catalunya, GEDIA té previst començar a subministrar aquests nous components en sèrie el 2026 i arribar al màxim de producció dos anys després, quan calculen fabricar més de 2.800 unitats diàries. Per poder arribar a aquest volum productiu, la companyia estima que necessitarà tenir una plantilla d’un centenar de persones. La meitat d’aquests professionals, aproximadament, podrien ser llocs de treball de nova creació, “en funció de com evolucioni finalment l’activitat de l’empresa durant els anys de transformació cap al vehicle elèctric”, ha explicat Martín. GEDIA compta actualment amb una plantilla de més de 350 treballadors a Catalunya.

Actualment, aquesta empresa alemanya compta amb unes instal·lacions d’uns 65.000 m² de superfície a Santa Margarida i els Monjos, la meitat dels quals destinats a naus industrials i equipaments productius. Des del 2019, la companyia ha invertit prop de 30 milions d’euros en la seva planta de Catalunya, amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats d’electrificació dels vehicles. GEDIA ha destinat aquestes inversions a la construcció d’una nova planta de 4.500 m², que els ha permès incorporar noves línies d’estampació en calent amb la seva tecnologia única, a més de línies productives de tall làser 3D i altres tecnologies vinculades a la indústria 4.0 i la digitalització de la producció.

Amb seu central a Attendorn (Alemanya), GEDIA Automotive Group, a banda de Catalunya, està present amb plantes de producció i centres de desenvolupament i d’enginyeria en diferents països europeus com Suècia, Polònia o Hongria, a més de Mèxic, els Estats Units, la Xina i l’Índia.