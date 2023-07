Santacreu abandera les patronals per prendre la Cambra a l’independentisme

Josep Santacreu ja ha presentat en societat la seva candidatura per presidir la Cambra de Comerç de Barcelona sense amagar la seva afinitat amb les patronals catalanes, Foment i Pimec, per desbancar l’independentisme d’Eines de País de la corporació. En una roda de premsa celebrada al Cercle d’Economia —eix del poder econòmic burgès de la ciutat—, l’exCEO de DKV ha presentat Va d’Empresa, el nom amb el qual l’establishment català volt tornar a recuperar el poder a una de les institucions empresarials clau del país.

D’entre els missatges per intentar convèncer a l’empresariat català per votar-lo, des dels autònoms fins a la gran empresa, el més clar ha estat carregar contra la gestió dels últims quatre anys de l’entitat, remarcant que els independentistes han ampliat el dèficit de la institució i que “la deriva no és bona”. A més, ha remarcat que la Cambra encara no és una institució democràtica del tot, ja que encara hi ha molt poca participació. Ara bé, el que no ha tingut en compte que en les últimes eleccions, ara fa quatre anys, es va batre el rècord de participació.

Col·laboració amb patronals i institucions empresarials

Més enllà de les crítiques a Eines de País, Santacreu no ha amagat la seva voluntat de treballar de costat amb les institucions econòmiques del país, com el mateix Cercle d’Economia o les patronals. Bona prova d’això, és que el CEO de Fluidra, Eloi Planes, ha presenciat la roda de premsa des de la primera fila de l’auditori quan és candidat de Foment del Treball a una cadira patronal i presenta una de les empreses del grup, Cepex, a la candidatura de Santacreu.

Imatge de Josep Santacreu, candidat a la presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona / ACN

En aquesta línia Santacreu ha assegurat que volen treballar “en xarxa” amb totes les entitats del món empresarial i col·laborar amb elles, assegurant que són “la millor opció per defensar els interessos dels empresaris a Catalunya”. En aquest sentit, l’empresari també ha afegit que la seva intenció és “defensar l’interès general” dels empresaris i que, per tant, no es posicionaran políticament. En aquesta línia ha assegurat que el que busquen és “una cambra unida” per poder sumar el màxim d’amplitud possible per representar el màxim nombre d’empreses perquè és a seva “manera de fer país”.

46 candidats per a 52 epígrafs

Un altre dels fets més destacables és que Santacreu no ha aconseguit omplir tots els epígrafs amb la seva candidatura. Concretament, es presenten amb ell un total de 46 candidats dels 52 possibles. Per tal d’excusar aquesta incapacitat d’omplir la llista, Santacreu ha assegurat que no han volgut presentar candidats en aquells epígrafs on ja hi havia un independent de renom, com són Bon Preu, el Banc Sabadell, el Gremi d’Hotels, Saba i el Col·legi de Farmacèutics. Tot i no presentar candidat en contra, Santacreu ha assegurat que la voluntat de la candidatura és que guanyin aquests escons les independents i no pas Eines de País, deixant entreveure que els consideren potencials aliats per aconseguir la presidència. Per altra banda, entre els 46 candidats de la candidatura hi destaquen dos vicepresidents de Pimec, Emili Rousaud i Alex Goñi, Ametller Origen —empresa que té a la seva número dos, Marta Angerri, com a consellera de presidència de Foment del Treball—, o la immobiliària Colonial, que en les últimes eleccions es va presentar amb Carlos Tusquets.

Crítica a la gestió i a la politització dels independentistes

Durant la roda de premsa, Santacreu ha criticat durament la gestió que els independentistes han fet de la Cambra els últims quatre anys, assegurant que n’han augmentat el dèficit i han perdut els ingressos de les cadires de plata, assegurant que consideren que es pot fer molt millor i que per això es presenten. Alhora, ha insistit que busquen una cambra molt més plural que els últims quatre anys, per representar millor tots els sectors de l’economia i tenir una posició molt més central. En aquesta línia ha retret a Eines de País que faci tres anys que s’està augmentant el dèficit de la institució.

Pel que fa al suport de l’ANC a la candidatura independentista, Santacreu ha assegurat que en la seva no hi haurà cap ingerència política. A més, ha recordat que la corporació “s’ha de relacionar amb qualsevol govern i institució”, cosa que, ha deixat entreveure, és més difícil amb una institució com l’ANC darrere. Tot i això, cal apuntar que dins de la candidatura de Santacreu també trobem a Adevipe, empresa representada per Vicenç Pedret, considerat molt proper a Oriol Junqueras. De fet, l’actual presidenta de la cambra, Mònica Roca, ja va assegurar a Món Economia que ella creu que ERC està darrere de la candidatura de Santacreu.

Rebuig als debats amb els independentistes

Pel que fa als debats que Eines de País va proposar per contraposar les idees de les dues candidatures, l’exCEO de DKV ha assegurat que són eines polítiques i no pas empresarials, descartant la idea. En aquest sentit, l’empresari ha assegurat que s’equivocarien si encaressin cap aquesta direcció la campanya. Per contra, ha assegurat que la seva idea és interpel·lar directament als empresaris i explicar-los el seu programa i que, per tant, cada candidat farà campanya dins del seu sector.

A més, insistint amb els debats, des de la candidatura asseguren que ho veuen com una eina que no aporta cap mena de vot i que les notícies que generen tenen “molt poca capil·laritat” cap als votants. En aquest sentit, afegeix que si tinguessin la certesa que els debats generen “intenció de vot” estarien encantats de fer-los.