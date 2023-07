Santacreu abandera las patronales para tomar la Cámara al independentismo

Josep Santacreu ya ha presentado en sociedad su candidatura para presidir la Cambra de Comerç de Barcelona sin esconder su afinidad con las patronales catalanas, Foment y Pimec, para desbancar el independentismo de Herramientas de País de la corporación. En una rueda de prensa celebrada al Cercle d’Economia —eje del poder económico burgués de la ciudad—, la exCEO de DKV ha presentado Va de Empresa, el nombre con el cual el establishment catalán voltio volver a recuperar el poder a una de las instituciones empresariales clave del país.

De entre los mensajes para intentar convencer al empresariado catalán para votarlo, desde los autónomos hasta la gran empresa, el más claro ha sido cargar contra la gestión de los últimos cuatro años de la entidad, remarcando que los independentistas han ampliado el déficit de la institución y que “la deriva no es buena”. Además, remarcar que todavía no es una institución democrática del todo, puesto que todavía no hay mucha participación, sin tener en cuenta que en las últimas elecciones, ahora hace cuatro años, ya se batió el récord de participación.

Colaboración con patronales e instituciones empresariales

Más allá de las críticas a Herramientas de País, Santacreu no ha escondido su voluntad de trabajar de lado con las instituciones económicas del país, como el mismo Cercle d’Economia o las patronales. Buena prueba de esto, es que el CEO de Fluidra, Eloi Planes, ha presenciado la rueda de prensa desde la primera fila del auditorio cuando es candidato de Foment del Treball a una silla patronal y presenta una de las empresas del grupo, Cepex, a la candidatura de Santacreu.

Imagen de Josep Santacreu, candidato a la presidencia de la Cámara de Comercio de Barcelona / ACN

En esta línea, Santacreu ha asegurado que quieren trabajar “en red” con todas las entidades del mundo empresarial y colaborar con ellas, asegurando que son “la mejor opción para defender los intereses de los empresarios en Cataluña”. En este sentido, el empresario también ha añadido que su intención es “defender el interés general” de los empresarios y que, por lo tanto, no se posicionarán políticamente. A la vez, ha asegurado que el que buscan es “una cámara unida” para poder sumar el máximo de amplitud posible para representar el máximo número de empresas porque es a suya “manera de hacer país”.

46 candidatos para 52 epígrafes

Otro de los hechos más destacables es que Santacreu no ha conseguido llenar todos los epígrafes con su candidatura. Concretamente, se presentan con él un total de 46 candidatos de los 52 posibles. Para excusar esta incapacidad de llenar la lista, Santacreu ha asegurado que no han querido presentar candidatos en aquellos epígrafes donde ya había un independiente de renombre, como son Buen Precio, el Banco Sabadell, el Gremio de Hoteles, Savia y el Colegio de Farmacéuticos. A pesar de no presentar candidato en contra, Santacreu ha asegurado que la voluntad de la candidatura es que ganen estos escaños las independientes y no Herramientas de País, dejando entrever que los consideran potenciales aliados para conseguir la presidencia. Por otro lado, entre los 46 candidatos de la candidatura destacan dos vicepresidentes de Pimec, Emili Rousaud y Alex Goñi, Almendro Origen —emprendida que tiene a la suya número dos, Marta Angerri, como consejera de presidencia de Fomento del Trabajo—, o la inmobiliaria Colonial, que en las últimas elecciones se presentó con Carlos Tusquets.

Crítica a la gestión y a la politización de los independentistas

Durante la rueda de prensa, Santacreu ha criticado duramente la gestión que los independentistas han hecho de la Cámara los últimos cuatro años, asegurando que han aumentado el déficit y han perdido los ingresos de las sillas de plata, asegurando que consideran que se puede hacer mucho mejor y que por eso se presentan. A la vez, ha insistido que buscan una cámara mucho más plural que los últimos cuatro años, para representar mejor todos los sectores de la economía y tener una posición mucho más central. En esta línea ha reprochado a Eines de País que haga tres años que se está aumentando el déficit de la institución.

En cuanto al apoyo del ANC a la candidatura independentista, Santacreu ha asegurado que en su no habrá ninguna injerencia política. Además, ha recordado que la corporación “se tiene que relacionar con cualquier gobierno e institución”, cosa que, ha dejado entrever, es más difícil con una institución como la ANC detrás. Aun así, hay que apuntar que dentro de la candidatura de Santacreu también encontramos a Adevipe, empresa representada por Vicenç Pedret, considerado muy próximo a Oriol Junqueras. De hecho, la actual presidenta de la cámara, Mònica Roca, ya aseguró a Mundo Economía que ella cree que ERC está detrás de la candidatura de Santacreu.

Rechazo en los debates con los independentistas

En cuanto a los debates que Eines de País propuso por contraponer las ideas de las dos candidaturas, la exCEO de DKV ha asegurado que son herramientas políticas y no empresariales, descartando la idea. En este sentido, el empresario ha asegurado que se equivocarían si encararan cabe esta dirección la campaña. Por el contrario, ha asegurado que su idea es interpelar directamente a los empresarios y explicarlos su programa y que, por lo tanto, cada candidato hará campaña dentro de su sector.

Además, insistiendo con los debates, desde la candidatura, aseguran que lo ven como una herramienta que no aporta ningún tipo de voto y que las noticias que generan tienen “muy poca capilaridad” hacia los votantes. En este sentido, añade que si tuvieran la certeza que los debates generan “intención de voto” estarían encantados de hacerlos.