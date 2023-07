Barcelona continua sent la capital més cara on comprar un pis. D’aquesta manera, en el segon trimestre de l’any també s’han registrat pujades de preu, en concret un 1,7% més en comparació al trimestre anterior. Segons les dades d’Idealista, el preu de l’habitatge barceloní ja és un 3,3% més car del que era fa un any. Tot això es tradueix en un augment del preu per metre quadrat, que actualment ja se situa en els 4.131 euros. Amb tot, doncs, Barcelona es consolida com a una de les ciutats més cares i Sarrià Sant Gervasi com el districte amb els preus dels pisos més alts. Tot i això, l’increment rècord dels preus aquest segon trimestre se l’emporta Girona, amb un augment del 5,1% i un preu de 2.339 euros el metre quadrat.

L’informe que ha publicat aquest dilluns Idealista reconeix la tendència a l’alça del preu de l’habitatge a tot Catalunya, però destaca els preus de les capitals catalanes. En aquest sentit, el rànquing està liderat per Barcelona, però Girona és la ciutat que més ha apujat el preu dels pisos en aquest segon trimestre. Pel que fa a les altres capitals, a Lleida ha incrementat un 4,1% i actualment el preu per metre quadrat se situa en els 1.168 euros per metre quadrat. Tarragona, en canvi, és la que menys ha augmentat, amb un registre d’un 1,3% més que el primer trimestre i situant el preu per metre quadrat en 1.851 euros.

Els districtes més cars de Barcelona

La capital catalana, a diferència d’alguns registres anteriors, no ha experimentat pujades de preu en tots els seus districtes. L’augment més alt ha estat el preu de Sant Martí, amb un increment del 6,3%. Aquesta dada s’allunya molt de la segona posició, que se l’ha endut Nou Barris amb un augment del 3,8%, seguit de Ciutat Vella (3,7%) i Gràcia (3,5%). D’altra banda, la caiguda més gran del preu de l’habitatge barceloní s’ha produït a Sant Andreu, amb un descens de l’1,1% en comparació al trimestre passat. A Horta Guinardó i les Corts també es registren baixades de preu, del 0,4% i el 0,3%, respectivament. Pel que fa als altres districtes, el preu de l’habitatge ha incrementat lleugerament, per sota el 3%. Aquest és el cas de Sarrià Sant Gervasi, amb un 2,4%; Sants Montjuïc, amb un increment de l’1,7%; i l’Eixample, amb una pujada gairebé imperceptible del 0,9%.

No obstant això, l’informe d’Idealista també fa un rànquing dels districtes barcelonins més cars. D’aquesta manera, tot i que Sant Martí ha tingut l’increment de preu més alt, no supera el preu del districte de Sarrià Sant Gervasi, que actualment és el més car de Barcelona amb 5.553 euros per metre quadrat, per sobre fins i tot de la mitjana actual de la capital catalana. També supera la mitjana el preu de l’habitatge a les Corts, amb 4.945 euros per metre quadrat i l’Eixample, amb un total de 4.891 euros el metre quadrat.