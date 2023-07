Ostrom exigeix l’eliminació de 130 regulacions en favor de l’empresariat

Les eleccions generals seran d’aquí poc més de dues setmanes i en aquest context, els grups empresarials comencen a presentar les seves propostes per tal de millorar les lleis estatals. Des de l’Institut Ostrom han enviat un informe a tots els partits polítics on demanen l’eliminació d’un total de 130 regulacions, entre les quals hi ha la reducció del cost de la indemnització per acomiadament d’un treballador, la reducció del gravamen estatal de l’IRPF sobre les rendes del capital o l’augment de la competitivitat industrial en qüestions energètiques. Amb tot, doncs, més d’un centenar de canvis que Ostrom justifica en 10 punts. “Proposem auditar i eliminar les regulacions que afavoreixen l’existència d’aquesta discontinuïtat per a afavorir el creixement empresarial, l’augment de la productivitat i la creació d’ocupació”, ha expressat l’organització en un comunicat.

Entre algunes de les mesures que des d’Ostrom han posat sobre la taula hi ha l’eliminació de l’obligació de les empreses de sotmetre’s a una auditoria anual o establir canals de denúncia interna quan tenen més d’una cinquantena de treballadors i una facturació de 4,7 milions d’euros, ja que “suposa un increment notable dels costos administratius“, ha dit l’entitat.

D’altra banda, també han carregat contra les mesures actuals del mercat laboral i han assegurat que una de les mesures més necessàries és la reducció del cost de la indemnització dels treballadors més antics. L’objectiu -segons la companyia- “és fer més atractiva la contractació indefinida”. També aposten per la motxilla austríaca, és a dir, la deducció de part del sou dels treballadors per guardar-lo en un fons al seu nom per anar pagant la indemnització per acomiadament per avançat. “L’Institut recomana reorientar les polítiques actives d’ocupació a la reinserció de grups amb dificultats, l’orientació laboral i formativa (vals i xecs de formació) i la intermediació laboral, a través d’una major col·laboració amb les empreses i el tercer sector”, ha conclòs l’organització.

En matèria energètica, l’entitat recomana revertir la mort reguladora de les cogeneracions, augmentant la competitivitat industrial, fomentant els acords bilaterals de compra d’energia a preu fix a llarg termini mitjançant cobertures que redueixin la volatilitat del mercat diari i continuant l’aposta pel desplegament d’energies renovables.

Un pla fiscal basat en l’estalvi

En el pla fiscal, l’organització vol reduir el gravamen estatal de l’IRPF sobre les rendes del capital. D’aquesta manera, han assegurat s’hauria d’eliminar l’Impost de Patrimoni i reformar l’Impost de Societats “emulant el model d’Estònia”, és a dir, eximint aquells beneficis reinvertits en l’empresa i permetent la compensació il·limitada de bases negatives. D’altra banda, Ostrom també demana que s’inclogui obrir un compte d’estalvi a llarg termini a tots els residents de l’estat espanyol en complir la majoria d’edat, on acumular actius financers (accions, bons, fons cotitzats en borsa…), amb els mateixos beneficis fiscals que avui gaudeixen els plans de pensions.