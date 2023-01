Publiquen el vídeo de l’atac al marit de Nancy Pelosi amb un martell

El marit de l’anterior presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units Nancy Pelosi va patir fa uns mesos un atac violent amb un martell. El vídeo de l’atac ha vist la llum aquest divendres un cop els jutjats de San Francisco l’han publicat en el procés de judici a l’agressor. El vídeo mostra al marit de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, en pijama i calçotets intentant defensar-se de l’atac d’un home que va agredir-lo amb un martell a casa seva. Les ferides no van ser greus i la recuperació ha estat completa, però l’ensurt va ser molt gran i mitjans de tot el món se’n van fer ressò. Ara el vídeo corre per les xarxes socials. Tot i que l’atacant va ser detingut en aquell mateix moment i ja va declarar davant la policia, amb aquest vídeo s’ha donat a conèixer com va ser exactament l’atac.

Vídeo de l’atac a Paul Pelosi publicat per la policia de San Francisco

El vídeo mostra com Paul Pelosi i el seu agressor, Daiv DePape, de 42 anys, lluiten per agafar el control d’un martell. DePape guanya la pugna i aconsegueix donar-li un cop. Les imatges les va gravar un policia del Departament de Policia de San Francisco que va arribar a les 2:31 hores a l’habitatge de Pelosi, que havia trucat a la comissaria per avisar de l’atac. L’agent va trucar a la porta principal i Pelosi va obrir mentre els dos lluitaven pel martell. Pelosi tenia una mà al martell i el seu agressor l’altra, i pugnaven per aconseguir fer-se amb el control d’aquesta eina. El marit de Nancy Pelosi anava descalç i en calçotets, només amb la part de dalt del pijama.

L’atac es va produir davant del policia

Un cop el policia va intervenir, DePape va dir-li que tot anava bé. L’agent va demanar-los que deixessin anar el martell i va ser llavors quan DePape el va agafar i va colpejar a Pelosi al cap. Tot això davant dels ulls del policia, uns 11 segons després que li haguessin obert la porta mentre lluitaven pel martell.

Volia matar el fill de Biden

La intenció de DePape era “matar el fill del president Joe Biden”, Hunter Biden, al governador de Califòrnia, Gavin Newsom, i l’actor Tom Hanks entre altres. La sargent que el va interrogar quan va ser detingut per l’atac a Paul Pelosi, Carla Gurley, va aconseguir que confessés que la seva intenció era matar a aquests personatges públics. DePape va parlar del “regne del mal” que s’havia instaurat a Washington i primerament va dir que volia “parlar amb ella” sense fer-li mal. Després, però, es va saber que li havia dit a Paul Pelosi que “tots” havien de “ser eliminats” perquè Nancy Pelosi era la número dos en la línia de substitució a la presidència.