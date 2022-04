Ucraïna es prepara per la “venjança” de Rússia i alerta de l’ús d’armes nuclears

Ucraïna es prepara per una augment dels bombardejos russos i està convençuda que el Kremlin buscarà “venjança” per l’enfonsament del seu vaixell insígnia de la flota de la mar Negra, destruït aquest dijous per dos míssils ucraïnesos llançats des de la costa d’Odessa. El president d’Ucraïna, Volodímir Zeleneski, ha assegurat en una entrevista a la CNN que “tot el món” hauria d’estar preparat perquè Rússia podria utilitzar armes nuclears tàctiques per compensar els fracassos de les últimes setmanes sobre el terreny.

“No només jo, tot el món, tots els països del món haurien d’estar preparats”, ha dit. “No hem de tenir por, sinó estar preparats [per quan passi]”. La CIA ja va fer un advertiment similar aquest dijous, tot i que de moment no tenen cap informació que faci pensar que Putin estaria preparant un atac nuclear de manera imminent. “Donada la potencial desesperació de Putin i els contratemps en la invasió, ningú es pot prendre a la lleugera l’amenaça que suposen les armes nuclears tàctiques”, ha avisat el director de la CIA, Bill Burns.

Un soldat ucraïnès custodia les restes d’un centre comercial a Kíiv / ContactPhoto

Després de l’enfonsament del Moscou i de diversos incidents en sol rus que Ucraïna considera atacs de falsa bandera, Rússia ha intensificat els atacs amb míssils de llarga distància contra Kíiv i no es descarten nous bombardejos. “La situació al sud d’Ucraïna és tensa i tots som conscients que no serem perdonats”, ha reconegut la cap del Comandament Operatiu d’Ucraïna al sud del país, Natalia Humeniuk. “No descartem un assalt amfibi [sobre Odessa]. Per a l’enemic és una gran pèrdua, tant financera com d’imatge”.

Secretisme sobre l’atac

Respecte a l’operació per destruir el vaixell rus, l’exèrcit ucraïnès manté el secretisme sobre els detalls de l’atac i s’ha limitat a dir que va ser una “operació especial per atacar un grup de vaixells”. Segons Humeniuk, les forces ucraïneses van poder veure en directe l’enfonsament de la nau. “Vam veure altres vaixells intentant ajudar, però fins i tot les forces de la natura estaven del costat d’Ucraïna i una tempesta va impedir una operació de rescat de la tripulació”.

Malgrat que la versió oficial russa és que un incendi va provocar una cadena d’explosions en un dipòsit de munició del vaixell i que van poder evacuar la tripulació, cada vegada hi ha menys dubtes que van ser dos míssils ucraïnesos els causants del naufragi –fins i tot el Pentàgon ho reconeix obertament després del seu escepticisme inicial– i se sospita que bona part dels 500 soldats que anaven a bord no van poder ser rescatats a temps.