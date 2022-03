La Xina confina nou milions de persones per un brot de Covid

Les autoritats xineses han ordenat el confinament de nou milions de persones a la ciutat de Changchun, al nord-est del país, ha decretat el tancament temporal de les escoles de Xangai i planeja construir diversos hospitals nous per fer front al pitjor brot de Covid-19 que ha patit des de l’inici de la pandèmia. La transmissió comunitària supera els 1.000 contagis diaris, la xifra més alta des de la primera onada a Wuhan, origen de la pandèmia, informa Europa Press.

La situació, que encara no s’ha descontrolat, ha disparat les alarmes del govern xinès que ha aprovat una resolució d’emergència per fer servir tests d’antígens per intentar rastrejar els casos i tallar les cadenes de transmissió amb més celeritat. Els habitants de Changchun s’hauran de quedar a casa fins que les autoritats locals completin tres rondes de proves als nou milions d’habitants, mentre que acceleren la construcció de nous centres hospitalaris per afegir 1.200 llits més.

Tots els negocis de la ciutat també hauran de tancar amb l’excepció dels supermercats, les farmàcies i els centre mèdics. Les escoltes també es tancaran i el transport públic no funcionarà fins que s’acabi l’emergència. La nova onada que s’escampa per la Xina és provocada per la variant Òmicron, molt més contagiosa que les anteriors i que va entrar a la província provinent de l’estranger, segons les autoritats locals. Segons el govern xinès, el país ha registrat 113.000 contagis i 4.636 morts des de l’inici de la pandèmia.

Canvi en la gestió

El govern espanyol avança en la desescalada de la sisena onada i el ministeri de Sanitat ha pactat amb les autonomies deixar de comptar tots els contagis de Covid-19 al llarg d’aquest any. Tot i que no han donat una data concreta, la intenció del departament de Salut era començar a canviar la manera com es gestiona la pandèmia a partir del mes d’abril. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s’ha mostrat prudent a l’hora d’avançar dates, però ha reconegut que cal per esforços per tornar a la normalitat ara que hi ha “un nou embat” amb la guerra d’Ucraïna.