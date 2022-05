Filtren què fa Xavier Sardà tot just abans de començar el programa de TVE

El presentador català Xavier Sardà s’ha tornat a posar al capdavant de l’Obrim Fil de TVE. Aquest dijous, l’icònic periodista entrava el seu programa en la pertorbació del son i gràcies a això ha captivat més de 60.000 teleespectadors. Un estudi recent assegura que el 60% de les persones reconeix directament que dorm malament. Aquest és el motiu pel qual han volgut parlar amb diversos experts i preguntar als col·laboradors si ells també tenen problemes per agafar el son, un tema que els ha ajudat a fer una bona molta audiència.

Xavi Pérez Esquerdo sorprèn Xavier Sardà amb la seva tècnica per dormir

Un dels moments que més s’ha comentat, però, succeïa just abans de començar el programa i ho hem sabut gràcies al vídeo que ha compartit Xavi Pérez Esquerdo: “El Xavier Sardà i jo tenim el bon costum de pregar plegats el Parenostre en llatí abans de començar”, reconeixia tot just abans de demostrar-ho. I és que, sense cap mena de vergonya, s’han animat a fer-ho davant la càmera: “Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur Nomen Tuum; adveniat Regnum Tuum; fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus ostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a Malo“.

El @XavierSarda_ i jo tenim el bon costum de pregar plegats el Parenostre en llatí abans de començar @obrimfil_tve a @rtvecatalunya pic.twitter.com/CvbYjvDjMB — Xavi Pérez Esquerdo (@perezesquerdo) May 5, 2022

Poc després, era el mateix col·laborador Xavier Pérez Esquerdo qui feia una confessió lligada a aquest sentit. Què fa el presentador quan no pot dormir? Doncs, sorprenentment, també aprofita els seus coneixements de religió: “Quan veig que no m’adormo, reso molt i prego. De fet, hi ha una hora concreta de la nit en la que em desperto i potser estic una hora, ben bé, sense dormir. Com que em costa molt agafar el son, agafo una mena de rutina o mantra, diga-li com vulguis. Quina és? Començar a resar Ave Marías en català o castellà. Hi ha vegades que m’ho complico encara més i ho faig en llatí, perquè d’aquesta manera m’acabo adormint”.

Toni Moog i l’anècdota més divertida amb Santi Rodríguez

L’humorista i monologuista Toni Moog també va voler participar en la tertúlia sobre el son. En el seu cas, sap de què parla perquè pateix narcolèpsia per bioritmes. I què vol dir això? Es tracta d’un trastorn del sol que fa que s’adormi en els llocs i circumstàncies més insospitades. Tenir aquesta malaltia va provocar que visqués una situació molt divertida amb el Santi Rodríguez, de qui va voler anar a veure un espectacle. El problema? Que el Toni va quedar-se adormit per culpa d’aquesta narcolèpsia i es va perdre un tros del xou.

“Vaig anar a veure un espectacle del Santi Rodríguez i em vaig quedar adormit. En acabar la funció, vaig entrar al camerino i li vaig dir que m’havia encantat. Ell em va preguntar què m’havia semblat l’acudit sobre les gavines i jo vaig improvisar dient-li que m’havia fet molta gràcia. Va ser llavors quan em va dir: “Fill de p…, si no he parlat de gavines! T’he vist que estaves allà roncant”. Va ser hilarant”, ha relatat.

No us creureu el que li va passar un dia al @ToniMoog quan es va adormir en un espectacle del seu amic Santi Rodríguez. No us ho perdeu perquè riureu molt!#ObrimFilSomiar https://t.co/uHjnJUvT8S pic.twitter.com/tA8iWP7Bm3 — Obrimfil_TVE (@ObrimFil_TVE) May 5, 2022

El programa compta amb la col·laboració de molts periodistes i tertulians famosos, els qui han volgut dir la seva sobre un tema del que, al final, tots poden aportar la seva experiència. En aquest cas, però, qui menys ha explicat coses personals ha estat el presentador. Això no ha impedit que els teleespectadors li donessin suport, tot aconseguint unes xifres bones que els ajuden a respirar tranquils i començar a preparar el següent programa. A Twitter agrada bastant el format i també els temes que escullen, una bona feina que confien que continuï fins al final de temporada i, si pot ser, fins i tot més enllà.