Víctor Sandoval preocupa els companys: “Autoestima molt baixa”

Víctor Sandoval ha preocupat els seguidors de Sálvame. El col·laborador es va enfrontar a tots els companys en la segona gala del Mediafest, especialment quan va dir-se de tot amb María Patiño. El van acusar de voler acaparar tot el protagonisme, moment en què ell va començar a plorar i a recriminar al programa de Telecinco que no li donin feina: “Només he vingut aquí a concursar, us recordo a tots que feia un mes que estava a casa sense treballar. Quants dies m’heu vist treballant des del 20 de maig?”.

El tertulià va marxar molt enfadat i ningú no havia sabut res més d’ell fins ahir a la tarda, quan enviaven un col·laborador al portal de casa seva per forçar-lo a parlar: “No ens agafa el telèfon, així que venim fins aquí per demanar-te que baixis a atendre’ns”, deien a càmera.

Sembla que al tertulià no li agrada ser un dels que menys treballa a Sálvame, una informació que ha confirmat Kiko Hernández: “Ell té un quadern en el que cada dia apunta qui ve i qui no ve per dir que creu que l’odiem perquè ell ve menys. Amb això s’enverina a si mateix, ja que després fa un recompte mensual de quantes vegades hem vingut cadascú per calcular quant hem pogut guanyar individualment. A mi em preocupa, l’estimo molt i ha arribat a un punt…”. El seu amic Rafa Mora destaca que Víctor Sandoval no travessa un bon moment: “Aquests darrers mesos estan sent durs per a ell i té l’autoestima molt baixa“.

Víctor Sandoval tuvo un comportamiento en el 'Sálvame Mediafest' que no gustó nada a sus compañeros: se ha pasado la noche llorando #yoveosálvame https://t.co/iCeVKIpAHz — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 30, 2022

Víctor Sandoval reapareix i demana perdó

Finalment, Víctor Sandoval baixava a atendre els companys i donava la cara: “Aquí visc en un apartament que no es paga amb l’aire. Ahir vaig esclatar perquè quan t’intenten ofegar, tu intentes respirar i fas un cop. Ahir vaig ficar la pota i potser no vaig estar adequat, així que ho sento i demano perdó. Espero que la gent entengui que la vida és dura i que hi ha vegades que fas aquestes coses perquè no saps per on sortir. Ningú no em truca per dir-me que vaig a treballar i sabeu que ho he passat molt malament per aquest tema. He estat tota la nit plorant perquè no entenc res, estic asfixiat i, a més a més, he de llegir a la xarxa que tot el que faig és per donar pena”.

Un dels problemes és que les seves intervencions a Sálvame no agraden, ja que no es mulla en cap tema i no fa més que parlar en veu baixa. El que els companys no entenen és que no canviï, ja que Víctor Sandoval considera que és culpa del programa que l’odia: “Ell no s’adona que té responsabilitat. Fa referència a la direcció amb paraules greus des de fa un parell de mesos, quan li van oferir una cosa que finalment no va poder ser. Ha de canviar d’actitud, perquè s’està obsessionant cada vegada més i no surt d’aquest bucle”.

Què ha aconseguit després d’aquest número? Que el programa el citi per a aquesta tarda, un dia més que cobrarà gràcies al xou que ha muntat en les darreres hores.